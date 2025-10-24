Il centrosinistra monregalese interroga sui lavori di messa in sicurezza dell'Ellero

Nuova interrogazione dal centrosinistra monregalese che, questa volta, pone all'amministrazione domande in merito al progetto di messa in sicurezza del fiume Ellero a monte del ponte della Madonnina.

"Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il Comune ha fatto predisporre una variante progettuale al progetto originario - già presente da due anni e finanziato dal PNNR - per la messa in sicurezza del tratto del torrente Ellero dal Borgato al ponte della Madonnina, che ne ridimensiona i caratteri e la portata - scrivono i consiglieri del centrosinistra monregalese, Cesare Morandini, Davide Oreglia e Laura Gasco -. La ragione di tale ridimensionamento risiede in un ricalcolo delle spese per lo smaltimento della terra dell’area alle spalle della scuola Anna Frank, resosi necessario in seguito ad un sondaggio che ha rivelato la natura della terra medesima come residuo di natura industriale (la scuola poggia sull’impianto della Ceramica Beltrandi), dunque di smaltimento assai più caro, tanto da far superare il budget a disposizione".

"La messa in sicurezza delI’alveo - scrivono i consiglieri - e delle sue sponde è istanza da considerarsi assolutamente prioritaria, specie nella fase attuale di cambiamento climatico, soprattutto perché l’area in questione è densamente frequentata da istituti scolastici e abitazioni private, ed ogni spesa in merito, se necessaria, va affrontata senza remore o indugio. Chiediamo quindi se la “Relazione gestione terre e rocce da scavo” del progetto approvato dalla Giunta nel 2022 faceva menzione della probabile natura di residuo industriale della terra dell’area dietro la scuola Anna Frank, che insiste sulla vecchia Ceramica Beltrandi; se la nuova variante di progetto prevede un’analisi storica del sito ed un sondaggio della natura dei materiali di sbancamento; se la riduzione delle opere della variante di progetto riguarda solo l’area alle spalle della scuola Anna Frank; se la variante di progetto risponde efficacemente agli obiettivi di sicurezza per chi vive nell’area allo stesso modo del progetto originario? Con quali opere verrà compensata la rinuncia al dimezzamento dell’area dietro la scuola Anna Frank e se la nuova variante di progetto renderà necessarie ulteriori opere per raggiungere gli standard di sicurezza soddisfatte dal primo progetto".