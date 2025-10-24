 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 ottobre 2025, 08:31

Savigliano, abbonamenti stagione teatrale: da sabato al via le prevendite

Dalle 8.30 alle 17.30 presso l'Ufficio cultura di palazzo Taffini, accesso libero

Savigliano, abbonamenti stagione teatrale: da sabato al via le prevendite

Si apre sabato 25 ottobre la prevendita degli abbonamenti per la stagione teatrale 2025/2026 del Milanollo, presentata la scorsa settimana.

L'acquisto è possibile dalle 8.30 alle 17.30 presso l'Ufficio cultura di palazzo Taffini (via Sant'Andrea 53) con orario continuato ed accesso libero.

Vi è la possibilità anche di acquistare gli abbonamenti online su www.vivaticket.it, con diritto di prevendita.

Da mercoledì 5 novembre prenderà invece il via la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli.

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio cultura allo 0172.710235-222 o via mail a cultura@comune.savigliano.cn.it.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium