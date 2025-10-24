Savigliano, abbonamenti stagione teatrale: da sabato al via le prevendite

Si apre sabato 25 ottobre la prevendita degli abbonamenti per la stagione teatrale 2025/2026 del Milanollo, presentata la scorsa settimana.
L'acquisto è possibile dalle 8.30 alle 17.30 presso l'Ufficio cultura di palazzo Taffini (via Sant'Andrea 53) con orario continuato ed accesso libero.
Vi è la possibilità anche di acquistare gli abbonamenti online su www.vivaticket.it, con diritto di prevendita.
Da mercoledì 5 novembre prenderà invece il via la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli.
Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio cultura allo 0172.710235-222 o via mail a cultura@comune.savigliano.cn.it.