Sommariva del Bosco plaude Jessika Lo Presti, campionessa di bodybuilding, categoria wellness

Altro che roba da uomini: il bodybuilding può essere una storia anche al femminile. Lo dimostra Jessika Lo Presti, straordinaria atleta della palestra Extreme Fitness di Sanfrè, che domenica 19 ottobre ha raggiunto un risultato eccezionale al Gran Galà di St. Vincent.

Passione, determinazione, costanza, sacrificio e una sana alimentazione. È il segreto della cosiddetta “mens sana in corpore sano”, la ricetta della felicità per chi vive di sport, di fitness e di benessere fisico. La ricetta vincente che ha portato la campionessa di Sommariva del Bosco a conquistare ancora una volta il titolo nella categoria wellness di bodybuilding, guadagnandosi anche l’ambitissima Pro Card, che ne attesta la qualifica di professionista nella federazione IFBB Fit Italy.

Una statua, insomma, così perfetta, precisa e potente, da incantare pubblico e giuria, confermando il talento e la determinazione che la contraddistinguono e che stanno alla base di tanti allenamenti.

Jessika Lo Presti non è soltanto una campionessa sportiva. Il suo profilo si arricchisce dell’impegno civile che la vede attiva in qualità di soccorritrice volontaria della Croce Rossa Italiana.

Un’ondata di orgoglio ha travolto Sommariva del Bosco. Anche il sindaco Marco Pedussia e l’assessore allo Sport Fatima Lazhar, si sono complimentati insieme a tutta l’Amministrazione comunale per l’importante risultato raggiunto.

Un successo che emoziona e ispira, dimostrando come la tenacia possa portare a scalare vette inimmaginabili.