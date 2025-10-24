Torre San Giorgio celebra i 30 anni del Gruppo Alpini: si apre stasera con il concerto delle corali alpine

Torre San Giorgio si prepara a vivere un fine settimana di grande festa e commozione per celebrare i trent’anni di fondazione del Gruppo Alpini, nato il 22 ottobre 1995.

Le celebrazioni iniziano questa sera, venerdì 24 ottobre, alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale, con un concerto corale offerto alla cittadinanza: protagoniste le corali alpine “Guglio Bracco” di Revello e “La Reis” di San Damiano Macra. Una serata di musica e raccoglimento per aprire ufficialmente il weekend dedicato ai valori di amicizia, servizio e memoria.

Il capogruppo Valter Pennacino ricorda con orgoglio le origini del sodalizio: “Siamo nati il 22 ottobre 1995. Mio papà Carlo è stato tra i fondatori ed era vice capogruppo insieme all’allora capogruppo Beppe Costamagna, scomparso nel 2015. In questi anni abbiamo svolto e continuiamo a svolgere molte attività a favore della comunità di Torre San Giorgio”.

Pennacino aggiunge che tra i prossimi obiettivi del gruppo ci sono l’illuminazione dei monumenti del paese e una visita alla caserma degli Alpini ‘Ignazio Vian’ di Cuneo per i bambini della scuola primaria: “Vogliamo far conoscere ai più piccoli la storia e i valori degli Alpini”.

Il gruppo conta oggi 35 alpini e 35 amici, i cosiddetti aggregati, sempre pronti a collaborare nelle necessità del paese. “Diamo una mano come volontari ogni volta che serve – spiega Pennacino – io stesso mi occupo del preingresso scolastico per i bambini della primaria.”

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 26 OTTOBRE

Il momento clou della celebrazione sarà domenica 26 ottobre, giornata dedicata alla tradizione e alla memoria.

8,30 – Ritrovo ufficiale in Piazza Cravero, registrazione dei vessilli e gagliardetti, e rinfresco offerto dal gruppo ANA di Torre San Giorgio.

9,30 – Sfilata per le vie del paese accompagnata dalla Filarmonica Morettese, con arrivo in Piazza Umberto II per alzabandiera, posa della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e discorsi ufficiali. Seguirà il momento di onore ai Caduti al Parco della Rimembranza e al Cimitero.

11,15 – Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio.

12,30 – Pranzo alpino presso il PalaTorre in Piazza Giovanni Cravero.

Il pranzo sarà un’occasione conviviale per chiudere nel modo più autentico le celebrazioni di questo importante traguardo: trent’anni di amicizia, servizio e spirito alpino al cuore di Torre San Giorgio.



