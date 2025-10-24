Notte di ricerche a Scarnafigi per la scomparsa di un uomo

Si sono da poco concluse le operazioni di ricerca di un uomo di 52 anni, residente a Scarnafigi, che ieri sera, giovedì 23 ottobre, si era allontanato dal proprio domicilio facendo perdere le proprie tracce.

Non vedendolo rientrate in tarda serata è stato dato l'allarme. Verso mezzanotte si è attivata la macchina dei soccorsi che ha visto in campo i Vigili del Fuoco di Cuneo con il nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), i voloontari di Savigliano e Racconigi, il nucleo cinofilo proveniente da Aosta e i Carabinieri di Savigliano.

Le ricerche sono proseguite fino alle prime ore di questa mattina, venerdì 24 ottobre, quando l'uomo è stato ritrovato in stato confusionale sul territorio comunale, ma fortunatamente in buone condizioni di salute.