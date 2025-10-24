 / Cronaca

Cronaca | 24 ottobre 2025, 07:56

Notte di ricerche a Scarnafigi per la scomparsa di un uomo

È stato ritrovato in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute, questa mattina, grazie ai soccorritori

Si sono da poco concluse le operazioni di ricerca di un uomo di 52 anni, residente a Scarnafigi, che ieri sera, giovedì 23 ottobre, si era allontanato dal proprio domicilio facendo perdere le proprie tracce. 

Non vedendolo rientrate in tarda serata è stato dato l'allarme. Verso mezzanotte si è attivata la macchina dei soccorsi che ha visto in campo i Vigili del Fuoco di Cuneo con il nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), i voloontari di Savigliano e Racconigi, il nucleo cinofilo proveniente da Aosta e i Carabinieri di Savigliano. 

Le ricerche sono proseguite fino alle prime ore di questa mattina, venerdì 24 ottobre, quando l'uomo è stato ritrovato in stato confusionale sul territorio comunale, ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

Arianna Pronestì

