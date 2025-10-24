Confapi Cuneo ha una nuova sede: in corso Nizza, sarà la casa delle piccole e medie imprese [FOTO e VIDEO]

Oggi, venerdì 24 ottobre, Confapi Cuneo ha inaugurato la nuova sede provinciale nel cuore del capoluogo, in Corso Nizza n. 16.

La cerimonia per presentare a imprenditori e istituzioni i nuovi uffici dell'associazione datoriale delle piccole e medie imprese private della Granda ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra le quali il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore Marco Gallo.

A presentare i nuovi uffici, i servizi e progetti a disposizione delle aziende associate, il presidente Massimo Marengo che. nel suo intervento al taglio del nastro. ha spiegato come questa nuova sede prosegua "quel percorso di sviluppo e crescita che Confapi sta portando avanti sul territorio da molti anni con un team altamente qualificato che net tempo è cresciuto e ha saputo intrecciare solide relazioni con il territorio e, in particolare, con la Regione e le istituzioni nazionali".

"Le PMI di Cuneo rappresentano il motore trainante dell'economia locale - ha ricordato Marengo - e contribuiscono in maniera significativa alla crescita del territorio attraverso produzione e occupazione. Anche per questo abbiamo capito che oggi era necessario fare un passo ulteriore e individuare una sede che desse più spazio alle migliori professionalità che collaborano con noi per continuare quel proficuo rapporto di collaborazione che negli anni ci ha permesso di affiancare gli imprenditori nella crescita del loro business. Servirà anche un approccio sempre più trasversale all'insegna delle nuove tecnologie, e della sostenibilità ambientale, leva ormai imprescindibile per una crescita di medio e lungo periodo".

Un impegno che vede la Giunta, composta dal vicepresidente vicario Magno Garro, e dai consiglieri Massimo Albertengo, Danilo Sanino, Davide Bima, Isabella Bodino, Alessandro Raina, Andrea Massarenti insieme alla direttrice Chiara Carlini, impegnati in un gioco di squadra diretto a un unico obiettivo: migliorare la competitività delle imprese cuneesi e diventare il partner ideale per i loro servizi.

Presenti per Confapi il vicepresidente nazionale Corrado Alberto insieme al presidente di Confapi Piemonte Roberto Cotterchio e Filiberto Martinetto, storico predecessore in Regione.

Per il MIT, Vincenzo Vezza per la Casa del Made in Italy di Torino, Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte, il tenente Francesco Martina della Guardia di Finanza, il vicequestore di Cuneo Saverio Aricò insieme al dott. Walter De Meo. E ancora il maresciallo Pasquale Stumpo del Reggimento Alpini di Cuneo, il vicesindaco di Cuneo, Luca Serale e Vincenzo Pellegrino, consigliere provinciale.

Una piccola curiosità: la bellissima sede diventerà anche vetrina per artisti locali. La "sala formazione" è attualmente impreziosita dalle opere di Antonio Longo, pioniere del décollage su legno e su tela.



