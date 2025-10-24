 / Eventi

Con il sesto appuntamento di "Camminare insieme" Bertola testimonia l'economia civile: "Per una comunione autentica"

Venerdì 24 ottobre l'imprenditore di Marene racconta la sua esperienza al sesto incontro

Immagine di repertorio

Il mondo dell'impresa si fa testimonianza venerdì 24 ottobre alle ore 21 con il sesto incontro del corso "Costruire relazioni". Protagonista sarà Livio Bertola, imprenditore di Marene e presidente dell'Associazione A.I.P.E.C., che parlerà di "Economia civile e di comunione".

Bertola, alla guida della Bertola S.r.l., porterà la sua esperienza diretta, proponendo modelli di business che spostino al centro la persona e il bene comune. L'incontro, nel salone della Parrocchia San Paolo, rappresenta un momento particolare del corso, perché propone testimonianza vissuta. La serata offrirà spunti concreti per ripensare il mondo del lavoro e dell'impresa in chiave più umana e solidale.

Il corso proseguirà il 7 novembre con la professoressa Pina De Simone.

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.

Info: don Gianni Falco 340.3317478


 

