Granda Lavoro On Tour: quattro tappe per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

Torna l'appuntamento con Granda Lavoro On Tour, l'iniziativa dedicata all'orientamento professionale e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'8ª edizione dell'evento si svolgerà in formato itinerante, toccando quattro città della provincia di Cuneo: Bra il 30 ottobre, Savigliano il 6 novembre, Alba il 13 novembre e Cuneo il 20 novembre, presso le rispettive sedi Confcommercio.

Organizzato da Granda Lavoro, l'Agenzia per i servizi al lavoro di Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Cuneo, l'evento rappresenta ormai un appuntamento consolidato che unisce orientamento, formazione e colloqui diretti con le aziende del territorio.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare un punto d'incontro dinamico e accessibile tra chi è alla ricerca di un'occupazione e le imprese che necessitano di personale qualificato. Il format propone strumenti concreti per l'orientamento professionale e opportunità di crescita nel mercato del lavoro contemporaneo. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l'evento si conferma una risorsa significativa sia per i candidati che per le aziende del territorio.

Ogni tappa dell'evento prevede una struttura organizzativa in due fasi distinte.

La mattinata è dedicata all'orientamento e alla formazione, con incontri condotti da professionisti esperti del settore e laboratori pratici incentrati sulla valorizzazione delle competenze, sul miglioramento del curriculum vitae, sulle tecniche di colloquio e sull'utilizzo efficace dei canali digitali per la ricerca attiva del lavoro.

Il pomeriggio ospita invece i colloqui diretti con le aziende attraverso il Job Speed Date GOL, un'opportunità per incontrare imprese del territorio alla ricerca di nuovi profili professionali e per sostenere colloqui di presentazione in modo rapido ed efficace.

L'edizione 2025 si colloca nell'ambito del Progetto GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), promosso dal PNRR. Il programma prevede percorsi di accompagnamento, formazione e riqualificazione finalizzati a facilitare l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate o in transizione professionale, attraverso un supporto strutturato e qualificato.

La partecipazione all'evento è gratuita e richiede l'iscrizione entro il mercoledì precedente la data prevista nella sede prescelta, attraverso la compilazione del modulo disponibile all'indirizzo https://forms.gle/K3GMnYjLsDDUfRRh9

«Con Granda Lavoro – dichiara il presidente dell'Agenzia, Danilo Rinaudo – il sistema Confcommercio provinciale propone un'importante occasione di incontro tra imprese e persone in cerca di occupazione. Il format, collaudato ed efficace, nella formula itinerante permette di intercettare le esigenze specifiche del territorio. L'evento, promosso anche attraverso i canali social, raggiunge un pubblico diversificato, con particolare attenzione alle fasce giovanili».

[Vice presidente di Granda Lavoro Silvia Anselmo]

«L'edizione 2025 mantiene la struttura itinerante nelle quattro sedi provinciali – aggiunge il vice presidente di Granda Lavoro Silvia Anselmo – L'iniziativa si conferma un'opportunità apprezzata dalle imprese, che possono incontrare direttamente i candidati e valutarne le caratteristiche in relazione alle posizioni disponibili. I candidati vengono profilati dallo staff dell'Agenzia, che garantisce professionalità e competenza nel supportarli nella presentazione ai potenziali datori di lavoro».

Granda Lavoro dispone di una banca dati articolata e diversificata, in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle aziende. Dal 2014, anno della sua costituzione, l'Agenzia eroga servizi quali attivazione di tirocini, ricerca e selezione del personale, orientamento al lavoro, supporto nella redazione del curriculum vitae e tutte le attività relative alle politiche attive del lavoro.

Il calendario delle tappe:

30 ottobre – Bra, sede Confcommercio

– Bra, sede Confcommercio 6 novembre – Savigliano, sede Confcommercio

– Savigliano, sede Confcommercio 13 novembre – Alba, sede Confcommercio

– Alba, sede Confcommercio 20 novembre – Cuneo, sede Confcommercio

L'iniziativa rappresenta un'occasione significativa per favorire l'incontro tra competenze e opportunità professionali nel territorio cuneese.