I "Ciceroni del Clima" guidano Busca alla scoperta del territorio

Sabato 25 ottobre, alle ore 9, prenderà il via dal Parco Museo dell'Ingenio di Busca un'iniziativa didattica dedicata alla scoperta del clima e del territorio locale. L'evento, della durata di circa due ore e aperto a tutti i cittadini, si inserisce nel programma del corso meteorologico gratuito "Capire i segnali del tempo, dello spazio, della natura".

L'itinerario culturale-scientifico toccherà tre luoghi simbolo della città, offrendo ai partecipanti un'occasione unica per comprendere l'impatto del clima attraverso storia e tradizioni locali. Il percorso inizierà da Porta Santa Maria, dove saranno illustrati i resti delle antiche mura medievali e le leggende cittadine legate ai fenomeni climatici del passato.

La seconda tappa condurrà i visitatori al Giardino dell'Infinito, dove Rosalba Capello del Comitato Verde Busca presenterà le caratteristiche botaniche e ambientali di questo spazio verde nel cuore del centro storico.

Il tour si concluderà al Parco Museo dell'Ingenio.