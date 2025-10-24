 / Eventi

Eventi | 24 ottobre 2025, 14:36

I "Ciceroni del Clima" guidano Busca alla scoperta del territorio

Sabato 25 ottobre passeggiata gratuita nell'ambito del corso meteorologico "Capire i segnali del tempo"

Sabato 25 ottobre, alle ore 9, prenderà il via dal Parco Museo dell'Ingenio di Busca un'iniziativa didattica dedicata alla scoperta del clima e del territorio locale. L'evento, della durata di circa due ore e aperto a tutti i cittadini, si inserisce nel programma del corso meteorologico gratuito "Capire i segnali del tempo, dello spazio, della natura".

L'itinerario culturale-scientifico toccherà tre luoghi simbolo della città, offrendo ai partecipanti un'occasione unica per comprendere l'impatto del clima attraverso storia e tradizioni locali. Il percorso inizierà da Porta Santa Maria, dove saranno illustrati i resti delle antiche mura medievali e le leggende cittadine legate ai fenomeni climatici del passato.

La seconda tappa condurrà i visitatori al Giardino dell'Infinito, dove Rosalba Capello del Comitato Verde Busca presenterà le caratteristiche botaniche e ambientali di questo spazio verde nel cuore del centro storico.

Il tour si concluderà al Parco Museo dell'Ingenio.

redazione

