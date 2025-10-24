 / Eventi

Nicola Duberti presenta "Fentanyl 50" alla Libreria Confabula di Mondovì

Il poeta-scrittore monregalese incontra i lettori domenica 2 novembre in piazza Cesare Battisti

Immagine dalla copertina del libro "Fentanyl 50" di Nicola Duberti

Domenica 2 novembre alle 17.30, la Libreria Confabula di piazza Cesare Battisti 3/C a Mondovì ospiterà la presentazione di "Fentanyl 50", l'ultima opera del poeta-scrittore monregalese Nicola Duberti, pubblicata da Editrice Carabba nella collana "Diramazioni". L'evento vedrà l'autore dialogare con il professor Cesare Morandini in un incontro che si preannuncia ricco di spunti letterari e riflessioni profonde.

"Fentanyl 50" si rivela essere una raccolta poetica di straordinaria intensità umana, incentrata sul tema dell'accudimento e della cura. L'opera esplora una ritualità tutta corporale, traducendo in versi una vera e propria liturgia dell'assistenza amorosa che mette in scena il rapporto primordiale tra madre e figlio. Come una mater dolorosa, la figura materna accompagna il figlio in un calvario contemporaneo, di cui la poesia di Duberti traduce poeticamente le stazioni, componendo quello che può essere definito un piccolo vangelo di azioni e riflessioni.

Al centro di questa narrazione poetica emerge un singolare coprotagonista: il Fentanyl, che attraversa tutto il libro come adiuvante essenziale e ospite grato, permettendo di attenuare gli assalti del male e le insidie della malattia. Questo "aiutante magico" diventa il compagno di un viaggio di remissione che la sensibilità poetica di Duberti riesce a tradurre in segrete e lacerate consonanze, restituendo dignità letteraria a un'esperienza di dolore e speranza.

La presentazione offrirà al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino questa intensa riflessione poetica sulla condizione umana e di confrontarsi direttamente con l'autore in un ambiente intimo e accogliente.

Per informazioni: Libreria Confabula, tel. 0174 490 590

