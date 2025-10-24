"Portale di Comunità": un archivio digitale per custodire la memoria dell'Alto Tanaro

Sabato 1° novembre, alle ore 17, presso il Nuovo Cinema Ormea (ingresso libero), si terrà la presentazione dell’iniziativa "Portale di Comunità", realizzata da Alicubi srl, impresa specializzata in umanistica digitale.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nuovo Cinema Ormea, prevede la proiezione di filmati composti da fotografie d’epoca e testimonianze del passato.

Il progetto, già consultabile online all’indirizzo https://borghitanaro-storia-memoria.it/Sito/ , rientra nelle attività di Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’ attrattività dei borghi storici. L'attività specifica è attribuita all' Azione 7.2 “Attività di informatizzazione/digitalizzazione/messa in rete dei cataloghi degli archivi storici comunali”.

Il lavoro del Portale di Comunità si sviluppa sulla piattaforma Tracce MTDB, pensata per raccogliere e valorizzare documenti, immagini, materiali multimediali e testimonianze provenienti dagli archivi e dalle associazioni di Ormea, Bagnasco e Nucetto. Questo archivio digitale diventerà un portale condiviso, aperto a tutta la comunità, arricchito da collezioni fotografiche, audio e video. Grazie a strumenti di georeferenziazione e a una mappa interattiva con linea del tempo, sarà possibile esplorare la storia dei territori in modo innovativo.

Un ruolo centrale sarà affidato ai cittadini, invitati a contribuire con ricordi e materiali tratti da archivi familiari e privati. Per chi volesse collaborare, domenica 2 novembre presso l’Ufficio IAT di Ormea sarà possibile consegnare documenti utili o ricevere informazioni sulle modalità di raccolta. I Comuni coinvolti di Bagnasco, Nucetto e Ormea rimarranno comunque disponibili a ricevere ulteriori contributi anche in seguito.

Il Portale di Comunità offre così un’occasione unica per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale dei borghi e dei castelli lungo la ferrovia del Tanaro, creando una rete viva e duratura, capace di custodire la memoria storica e trasmetterla alle generazioni future.