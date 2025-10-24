Edizione locale
venerdì 24 ottobre
Questa sera alle ore 21 ritorna “TIME OUT WOMEN”: ospiti Gino Primasso, Alice Tanase e Jessica Joly
"Le creature della notte": un Halloween tra scienza e natura a Revello
Granda Lavoro On Tour: quattro tappe per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
Le tradizioni occitane dei giorni dei Santi e dei Morti: a Frassino un incontro con Espaci Occitan
"Portale di Comunità": un archivio digitale per custodire la memoria dell'Alto Tanaro
Aido sfonda il muro di quota 20.000
Truffe digitali e pericoli della rete: il convegno per aiutare i meno esperti a difendersi
Arte e territorio uniti nel gemellaggio tra Ventimiglia e Limone Piemonte
“Ma che te ridi!”: ad Alba lo spettacolo di Valentina Persia
Il Grande Inganno delle lancette nella vignetta di Danilo Paparelli
24 ottobre 2025, 12:13
Il Grande Inganno delle lancette nella vignetta di Danilo Paparelli
Un'ora di sonno in più in cambio di pomeriggi al buio: il cambio dall'ora legale a quella solare ci regala riposo ma ci ruba la luce, trascinandoci inesorabilmente verso l'inverno
Danilo Paparelli
