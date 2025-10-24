La scuola oltre la scuola: al Soleri Bertoni un nuovo spazio per mettersi in gioco

Da quest’anno scolastico, l’Istituto Soleri Bertoni ha lanciato una nuova sezione sul proprio sito web, dedicata interamente agli studenti dai 14 ai 19 anni, con l’obiettivo di promuovere attività proposte da Enti del territorio e offrire nuove occasioni di crescita personale e sociale.

Lo spazio digitale “Oggi mi metto in gioco” nasce per rendere visibili le iniziative rivolte ai giovani, che si esplicano in vari ambiti: sport, cucina, fotografia, teatro, attività residenziali, settimane comunitarie, giardinaggio e molto altro ancora. I laboratori di queste attività saranno condotti da esperti del settore, in collaborazione con educatori locali e saranno completamente gratuiti per tutti i partecipanti.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla scuola, mira a stimolare la curiosità degli studenti e a metterli al centro del processo educativo, offrendo loro la possibilità di sperimentare nuove esperienze in un contesto formativo aperto al mondo esterno.

Tutti gli studenti interessati possono consultare le proposte direttamente sul sito dell’Istituto, nella sezione “Oggi mi metto in gioco”, in costante aggiornamento. Partecipare è semplice: basta scegliere l’attività e mettersi…in gioco!

E per fare prima cliccare qui: https://istitutosoleribertoni.edu.it/index.php/l-istituto/foto-gallery/429-oggi-mi-metto-in-gioco