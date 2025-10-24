 / Solidarietà

Solidarietà | 24 ottobre 2025, 12:30

"Piede a tavoletta" nella raccolta di adesioni al "dono"

Aido sfonda il muro di quota 20.000

21.619 son oggi le espressioni di un SI alla vita raccolte dall'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo messe in evidenza e risalto in modo ufficiale dal Ministero della Salute - Sistema Informativo Trapianti rendendo così merito all'attività profusa dai volontari della "Granda" volta ad informare, portare cultura e sensibilizzare ad un gesto di autentico amore.

"La notizia che da tempo aspettavamo è finalmente arrivata: superare quota 20.000, un obbiettivo che ci eravamo prefissati pensando ai tanti pazienti, 8.371 (al 24.10.2025 dato S.I.T. N.d.R.), in lista d'attesa per un trapianto e la soddisfazione è premio del tanto lavoro profuso da tutti i Gruppi Intercomunali che AIDO Sezione Provinciale di Cuneo segue per dare maggior forza ed enfasi ad un'azione d'informazione, cultura e sensibilizzazione nell'espressione positiva e favorevole al prelievo di organi, tessuti e cellule - afferma il numero 1 AIDO cuneese Enrico Giraudo a cui fa eco il Vice Presidente Vicario Gianfranco Vergnano - "Sul 2026 la realtà di coordinamento dell'attività associativa sul territorio della "Granda" festeggerà i "suoi primi cinquant'anni di vita" e se vero che in 36 anni (1976/2012) le adesioni al dono erano poco meno di 10.000, esser riusciti con l'impegno, il tanto impegno dei volontari "targati AIDO CN" in 13 anni (2013/2025) di portare quasi 12.000 nuovi "soci/candidati donatori" è indubbiamente un risultato eccezionale, un autentico "piede a tavoletta" sull'acceleratore nella raccolta di adesioni con un risultato quanto mai significativo che rende merito a quella generosità di tutti coloro che hanno saputo vincere timori e paure legate al "dono" aderendo con slancio e generosità".

"Il viaggio di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo non può e non deve fermarsi ad un risultato di cui siamo orgogliosi e prosegue, forti di un concetto di capacità e sana professionalità. Grazie alla Fondazione CRC ed alla collaborazione attiva con il Coordinamento Prelievi di Organi e Tessuti - Piemonte e Valle d'Aosta, un nutrito numero di volontari provenienti da tutti i Gruppi Intercomunali dell'associazione diffusi sulla "Granda" saranno impegnati in un'intensa ed impegnativa tre giorni, 14/15 e 16 novembre a Vicoforte Mondovì per approfondire aspetti legati all'ambito sanitario, progettuale, comunicativo e naturalmente associativo per migliorare e migliorarsi preparandoci a festeggiare con nuovi ed importanti risultati quei 50 anni di vita regalati a tutti coloro che grazie al trapianto hanno ritrovato" - conclude il presidente Giraudo.   

