I cuneesi Anghilante e Coniglio dominano la 100 Km delle Alpi

Nello scorso weekend si è svolta una delle gare più storiche del panorama nazionale dell’ultramaratona: la 100 Km delle Alpi, da Torino a Saint-Vincent, con due distanze in programma, 100 km e 50 km (con arrivo intermedio ad Alice Superiore).

Alle 10 è stato dato il via ufficiale per entrambe le prove, con partenza dal Centro Commerciale Le Porte di Torino, in via Romania.

Fin dalle prime battute si sono messi in evidenza i futuri vincitori, entrambi atleti della provincia di Cuneo: Claudio Anghilante, saluzzese tesserato per la Podistica Castagnitese e recente vincitore della Mezza Maratona di Moretta, ha preso subito il comando della 50 km, chiudendo la gara ad Alice Superiore in 3h38'27". Oltre alla vittoria assoluta, per lui anche il titolo di Campione Regionale di Ultramaratona sulla distanza dei 50 km.

Qualche ora più tardi, a Saint-Vincent, è stato Gianluca Coniglio, bovesano della Boves Run, a tagliare per primo il traguardo della 100 km, fermando il cronometro su un eccellente 8h09'03". Anche per lui, oltre alla prestigiosa vittoria, è arrivato il titolo di campione regionale di Ultramaratona sulla distanza dei 100 km. Coniglio è reduce dal successo ex aequo alla 6xSempre di Cuneo.

Un meritato applauso ai due ultramaratoneti cuneesi, protagonisti assoluti di un'impresa su distanze che non tutti i runner osano affrontare.