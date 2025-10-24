Lo Smile Volley Camp monregalese ha regalato "un sorriso" ai ragazzi in difficoltà del Nepal [FOTO e VIDEO]

Un sorriso per i ragazzi in difficoltà del Nepal. E' quanto realizzato dall'associazione monregalese "Smile Volley Camp", che nei giorni scorsi ha raggiunto Kathmandu. Una delegazione monregalese, infatti, si è recata nella capitale nepalese, situata alle pendici dell'Himalaya, per consegnare il proprio contributo alla "Smile of Nepal", l'associazione creata da italiani e che ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi in difficoltà della capitale asiatica.

Un cospicuo contributo economico, in gran parte raccolto in occasione dell'ultima edizione dello Smile Volley Camp di Artesina e tantissime maglie colorate sono state donate ai giovani nepalesi, che hanno risposto regalando sorrisi in grado di lasciare il segno e di riscaldare l'animo. "Torniamo umanamente più arricchiti da questo lungo viaggio" - ha spiegato il responsabile Maurizio Liboà - "Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti dello Smile Volley Camp 2025 e a tutto lo staff per aver reso possibile tutto questo."

