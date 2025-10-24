 / Sport

Sport | 24 ottobre 2025, 14:55

SuperLega, emozioni e spettacolo: rivivi Sonepar Padova – MA Acqua S.Bernardo Cuneo negli highlights della prima giornata

Un ritorno atteso e ricco di adrenalina per la squadra piemontese: le giocate più belle e i momenti imperdibili della sfida che ha aperto la stagione 2025/2026

La SuperLega 2025/2026 è ripartita col botto e ha regalato subito grande spettacolo. La sfida tra Sonepar Padova e MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha acceso la Kioene Arena di Padova con scambi spettacolari, colpi di classe e un’energia che solo il grande volley sa trasmettere.

Per la formazione cuneese è stato il ritorno nella massima serie dopo 11 anni di assenza: una serata di emozioni e orgoglio, che ha fatto sognare i tifosi piemontesi e ha confermato il livello altissimo della competizione.

Vuoi rivivere i momenti più intensi della gara? Non perderti gli highlights della prima giornata: le difese impossibili, le schiacciate più potenti, le azioni che hanno fatto alzare il pubblico in piedi.

Lasciati trasportare dall’atmosfera della SuperLega: perché ogni set racconta una storia, e quella di Cuneo è appena ricominciata.

C.S.

