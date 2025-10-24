VOLLEY MASCHILE A3 / Esordio casalingo per il Monge Gerbaudo Savigliano, al PalaSanGiorgio arriva il Gabbiano

Dopo un esordio amaro, il Monge-Gerbaudo Savigliano si prepara a voltare pagina con la prima gara casalinga stagionale. Per la seconda giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, infatti, sabato 25 ottobre alle 18.30 al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore arriva il Gabbiano Farmamed Mantova.

L’avversario. Per il riscatto, i piemontesi troveranno di fronte un avversario dalla qualità garantita, che ha confermato le buone impressioni del pre-campionato esordendo con una vittoria da tre punti. Il Gabbiano del nuovo coach Radici, infatti, ha debuttato imponendosi 3-1 contro il Top Team Mirandola (nel quale gioca l’ex Savigliano Spagnol), lasciando per strada solo un terzo set perso di misura (23-25). A fare la differenza per i lombardi sono state soprattutto le giocate degli attaccanti. Ottimo l’opposto Baldazzi, autore di 20 punti e decisivo nei primi due set; strepitose le bande Baciocco e Pinali, a segno rispettivamente 17 e 18 volte e cruciali nel quarto parziale. Insomma, pur avendo chiuso in primavera la straordinaria gestione Serafini, i mantovani hanno già dimostrato di non aver perso le vecchie abitudini, fatte di solidità, efficacia e, soprattutto, vittorie. Un osso duro, quindi, da affrontare per la prima casalinga.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Saranno tanti i motivi d’interesse in casa biancoblù per la sfida contro Mantova. Il primo riguarda il debutto tra le mura amiche del PalaSanGiorgio per i piemontesi: una bella occasione per mettersi in mostra in quel palazzetto che tante soddisfazioni ha dato negli ultimi anni. In seconda battuta, gli occhi saranno puntati sul Monge-Gerbaudo anche per quel desiderio di riscatto che è maturato sin dal primo secondo successivo alla sconfitta per certi versi beffarda di Reggio Emilia. Infine, c’è curiosità per vedere coach Simone Serafini “dall’altra parte della barricata”, come coach saviglianese dopo essere stato per anni protagonista di questa sfida ma dal lato mantovano.

“La partita di Reggio sicuramente ci ha lasciato un bel po’ di amaro in bocca, soprattutto alla luce di un terzo set che avremmo dovuto fare nostro, per come si era messo – spiega il suo vice Andrea Berra. La gara ha messo in evidenza alcuni passaggi a vuoto che non ci possiamo permettere in questa categoria, situazioni sulle quali stiamo lavorando molto in palestra. Non bisogna trovare alibi ma è stata la prima gara di campionato contro un ottimo avversario, affrontato comunque a ranghi ridotti. Siamo consci che ci siano ampi margini di miglioramento, starà a tutti noi fare un salto di qualità per affrontare alcune situazioni in modo più attento per poter esprimere una continuità di gioco a buon livello che ci potrà consentire di ottenere i risultati prefissati ad inizio stagione. Con Mantova esordiremo in casa davanti ai nostri tifosi e questa sarà una ulteriore motivazione a fare il nostro massimo”.

I precedenti. Che sia stata sempre una sfida intensa, quella tra le due compagini, lo confermano in precedenti, che parlano di due vittorie a testa, equamente distribuite nelle due stagioni vissute da avversarie, ma leggermente a vantaggio dei padroni di casa: doppio 3-1 per Savigliano, mentre Mantova s’impose una prima volta per 3-1 e una seconda per 3-2, che è anche stata l’ultima “battaglia” tra le due compagini. Gli ex? Nessuno in campo, ma in panchina c’è Simone Serafini, che da tecnico del Gabbiano Farmamed vinse il premio come miglior allenatore della Serie A3 Credem Banca nel 2023/24.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 25 ottobre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Gabbiano Farmamed Mantova sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. Fino alla serata di venerdì 24 ottobre, intanto, è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per le 11 gare casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano presso la Ferramente Ci Erre, in Via Novellis 62 a Savigliano.