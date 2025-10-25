A Bra è partito il “progetto intergenerazionale 0-100”: quando i bimbi si relazionano con gli amati nonni [FOTO]

Ha preso il via a Bra nel passato fine settimana il “progetto intergenerazionale 0-100 anni”.

L'iniziativa è stata così denominata per volere dalla referente servizi educativi 0-3 anni Chiara Fassino, già fautrice di molte iniziative per questa fascia pre-scolare, creando una serie significativa di incontri per l’accrescimento di interazioni e conoscenze fra i bambini dell’asilo nido e gli anziani. In questo vi è anche la stretta collaborazione dell’assessore braidese alle Politiche sociali Lucilla Ciravegna.

Con questo laboratorio si sta creando quindi un rapporto sempre più approfondito, sia a livello affettivo, sia a livello di attività praticate insieme, fra i nonni e i loro nipotini.

Gli appuntamenti si tengono regolarmente sino al prossimo mese di dicembre tutti i lunedì (dalle 16.30 alle 18.30) nella sala conferenze della biblioteca Arpino (il primo si è svolto lo scorso 20 ottobre) e, in altre occasioni e altre sedi come il nido d’infanzia locale, il museo civico Craveri di storia naturale e persino in luoghi di socializzazione all’aperto, come parchi pubblici o aree gioco. Un appuntamento si svolgerà anche sicuramente, in vista del Natale, in una rsa (residenza sanitaria assistenziale per anziani) braidese, dedicando l’attenzione non solo agli anziani che godono ancora di buona salute, ma anche ai nonni in carrozzina o con delle difficoltà.

Dopo l’avvio del corso di formazione per educatrici, insegnanti e genitori nella fascia 0 - 6 anni dei 12 Comuni che fanno parte del Coordinamento pedagogico territoriale (Bra, Alba, Baldissero, Canale, Ceresole d’Alba, Corneliano d’Alba, Cherasco, Govone, Montà, Sommariva Bosco, Sommativa Perno, Vezza d’Alba), è il secondo progetto ravvicinato che ha preso piede a Bra.

“L’obiettivo del progetto 0-100 è favorire il benessere fisico e ricreativo fra nonni e i loro nipotini, con attività di ogni genere, vuoi culturali –ricreative, vuoi motorie, artistiche e attività come il bricolage. – spiega Fassino –Si sta davvero creando un’interazione bellissima fra le due categorie. Tra le prime attività dei bambini svolte con i nonni durante i laboratori pomeridiani in biblioteca vi sono state la realizzazione di strumenti musicali con il cartone o il bricolage con le foglie. Sono modi per permettere un’ulteriore conoscenza fra le due generazioni. Sinora abbiamo avuto una partecipazione di una ventina di bimbi con i loro nonni”.

Per maggiori informazioni circa la partecipazione di ulteriori bambini al progetto si è pregati di contattare il numero 0172/438306.