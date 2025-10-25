Lo scatto di Elena Merlino immortala la cometa Lemmon nei cieli di Garessio

È passata sopra i cieli di Garessio la cometa Lemmon (C/2025 A6), protagonista di queste notti autunnali, che è stata immortalata dallo scatto della fotografa Elena Merlino.

L’autrice dello scatto è la giovane fotografa garessina Elena Merlino, appassionata di fotografia e studentessa all'Accademia di Belle Arti di Sanremo, che è riuscita a catturare la scia del corpo celeste sopra le montagne del paese.

La cometa Lemmon, scoperta nel gennaio 2025 dal programma Mount Lemmon Survey in Arizona, sta attraversando in questi giorni il punto di massima visibilità dalla Terra. Il fenomeno, raro e suggestivo, ha offerto uno spettacolo notevole anche a occhio nudo nelle zone con cielo buio.

Lo scatto di Elena Merlino testimonia come i cieli di Garessio, lontani dall’inquinamento luminoso, offrano un punto d’osservazione privilegiato per ammirare le meraviglie dell’universo.