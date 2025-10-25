Tarantasca premia i suoi giovani: consegnate le borse di studio comunali 2025

Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre, lo Spazio Giovani T-Centro ha fatto da cornice alla tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio comunali, un momento di festa e riconoscenza dedicato ai giovani di Tarantasca che si sono distinti per impegno, costanza e risultati scolastici.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco, gli amministratori comunali, l’assessore regionale Marco Gallo e i dirigenti scolastici Stefania Magnaldi e Davide Martini, che hanno espresso il proprio apprezzamento per il lavoro e la dedizione dimostrati dagli studenti e dalle loro famiglie. Gli interventi hanno sottolineato come la giornata rappresenti non solo un traguardo raggiunto, ma anche un nuovo punto di partenza verso sfide future, un incoraggiamento a coltivare il proprio talento mettendolo al servizio della comunità, attraverso il volontariato e l’impegno civico.

Tra i premiati, Sara Cesana, laureata in Ingegneria Energetica e Nucleare al Politecnico di Torino con 110/110, e i giovani diplomati della scuola secondaria di primo grado Roberta Giorgis e Martina Nivello, entrambe con 10 e lode, insieme a Alessandro Bernardi, Alessia Curti, Jacopo Garnero Eassa e Matteo Rebuffo, tutti con 9/10.

Applausi, emozione e orgoglio hanno accompagnato la consegna delle borse di studio, in un pomeriggio che ha ribadito il valore dell’educazione come strumento di crescita personale e collettiva. Un riconoscimento al merito, ma anche un invito a guardare al futuro con entusiasmo e responsabilità.