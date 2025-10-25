 / Attualità

Attualità | 25 ottobre 2025, 10:22

Trinità si prepara al Natale: palline per l’albero in occasione del Fiera dij Pocio e dij Bigat” del 29 novembre

Non solo: oltre all’iniziativa “Coloriamo Trinità per Natale”, anche il corso di creazioni natalizie

Trinità si prepara al Natale: palline per l’albero in occasione del Fiera dij Pocio e dij Bigat” del 29 novembre

Si respira già aria di Natale a Trinità. E lo dimostrano le iniziative che fanno proprio da tappa di avvicinamento in paese.

La prima sarà “Coloriamo Trinità per Natale”, per volontà del sindaco Ernesta Zucco e dei suoi negozianti. Tutte le famiglie, in occasione della tradizionale “Fiera dij Pocio e dij Bigat” del prossimo 29 novembre, sono quindi invitate a preparare una pallina per l’albero che sarà allestito nel centro in quell’occasione di festa.

La seconda, invece, il corso di creazioni natalizie, rivolto a tutta la cittadinanza e non solo, a cura di Chiara Tallone lunedì 17 novembre, alle 20.30 in biblioteca. Costo 15 euro.

Per le iscrizioni contattare il sindaco Ernesta Zucco al 339/1968471 (al quale si potrà domandare anche ulteriori informazioni sull’iniziativa “Coloriamo Trinità per Natale”) o gli uffici allo 0172/66131-7.

Cristiano Sabre

