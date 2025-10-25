A Dronero l’ultimo saluto a Ferruccio Acconci, tra i pionieri del “Centro” (attuale scuola professionale AFP)

Sono tanti e non soltanto da Dronero, tra ex colleghi ed alunni, a ricordare con affetto Ferruccio Acconci, un uomo il cui carisma e la grande sensibilità sono stati d’esempio.

Di anni 86, istruttore di meccanica presso il “Centro” (attuale scuola professionale AFP) di Dronero, è stato tra i pionieri di questa bellissima realtà del nostro territorio. Aveva iniziato infatti sotto la guida di don Rossa, per tutti il don Bosco della Valle Maira, quando la struttura si trovava nell’attuale piazza Beltricco.

Qui inizialmente si lavorava il legno, con la nascita poi anche di un Convitto per accogliere i ragazzi che arrivavano da fuori. Erano anni entusiasmanti ma anche molto intensi: la lontananza da casa, specie i primi periodi, non era facile per i giovani. Ferruccio non soltanto prendeva a cuore le storie dei suoi alunni ma, all’epoca del Convitto, alla sera spesso li invitava a trascorrere la serata a casa sua, con sua moglie e le figlie. Tutto questo per farli sentire meno soli. La chiusura poi del Convitto, il trasferimento in via Meucci, dove ancora oggi ha sede la scuola professionale, i cambiamenti nell’offerta formativa, l’arrivo anche delle ragazze oltre che dei ragazzi ma soprattutto i tantissimi e preziosi ricordi rimasti nel tempo.

Una sensibilità non comune quella di Ferruccio, una capacità di accogliere l’altro che ancora oggi molto insegna. “E la stessa dedizione - dicono le figlie - la stessa sensibilità l’ha avuta in famiglia. Lui era così e per noi sarà per sempre il nostro babbo, il nostro rifugio sicuro.” Resterà nel cuore della moglie Rosanna, delle figlie Maura e Roberta, dei nipoti Alessandro, Giulia e Carlotta, delle sorelle Luciana e Donatella e di tutti i parenti.

I funerali avranno luogo nella Parrocchia di Dronero questo pomeriggio, sabato 25 ottobre, alle ore 14:30.