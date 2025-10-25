Ceva piange Mario Fiumara, ex centralinista dell'ospedale

Profondo cordoglio a Ceva per la scomparsa di Mario Fiumara, che si è spento all'età di 79 anni, lo scorso giovedì 23 ottobre.

Storico centralinista dell'ospedale "Poveri Infermi", originario della Liguria, aveva fatto di Ceva la sua casa, facendosi apprezzare per le sue doti professionali e umane.

Per espressa volontà del signor Mario la cerimonia di commiato si è svolta in forma strettamente privata.

Lascia la moglie Luciana Zorzi, ex coordinatrice del reparto di ostetrica di Mondovì, i figli Mariano e Francesca con le rispettive famiglie.

"Ci stringiamo in un forte e affettuoso abbraccio a Luciana e alla sua famiglia in queste ore di dolore" - il messaggio delle ostetriche del Regina Montis Regalis che hanno lavorato con lei negli anni di servizio nel nosocomio monregalese.

Parole di cordoglio anche dall'amministrazione comunale e dal sindaco Fabio Mottinelli: "Siamo vicini alla famiglia e conserviamo un bel ricordo di Mario all'ingresso dell'ospedale. Personalmente, nell'ambito del mio lavoro, ho passato molti momenti con Mario: una figura che mi mancherà molto".