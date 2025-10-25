Honda Cuneo Granda Volley accoglie Paola Paggi: ricoprirà il ruolo di Team Manager, coadiuvata da Chiara Frigerio, DG dell'Academy

Honda Cuneo Granda Volley rafforza la propria struttura societaria con l’arrivo di Paola Paggi, icona del nostro volley e inserita nella Hall of Fame della Pallavolo Italiana nel 2022 per lo storico trionfo ai Campionati del Mondo del 2002.

Paggi, piemontese doc, lavorerà a stretto contatto con Chiara Frigerio, Direttrice Generale dell’Academy, dopo le positive esperienze già maturate in questo ambito. Il club ha così voluto valorizzare le competenze dimostrate da Frigerio, rafforzando allo stesso tempo la struttura dirigenziale della prima squadra con una figura riconosciuta e rispettata in tutto il panorama pallavolistico.

Da giocatrice Paggi vanta un palmares invidiabile: il Mondiale vinto insieme a Paola Cardullo (oggi Assistant Coach della squadra), due Scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, due Champions League e due Coppe CEV, oltre a due partecipazioni alle Olimpiadi (Sydney 2000 e Atene 2004).

Inoltre è stata insignita con il Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica e del Collare al Merito Sportivo, a dimostrazione delle qualità umane e non solo sportive dell’ex giocatrice.

Con questo inserimento la società conferma una strategia chiara: puntare su professionalità di alto profilo, con un forte legame con il territorio e con la storia del volley italiano, per sostenere la crescita e l’ambizione del progetto sportivo. L’arrivo di Paggi rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo di una realtà che vuole consolidarsi ai vertici della Serie A femminile, offrendo alle atlete un ambiente sempre più organizzato, competente e orientato alla vittoria. Paola si appresta così a iniziare una nuova sfida fuori dal campo, con la stessa determinazione e passione che l’hanno resa un punto di riferimento assoluto da giocatrice.

La Honda Cuneo Granda Volley la accoglie con entusiasmo, certa che la sua presenza avrà un impatto significativo sulla squadra e sull’intero movimento biancorosso.