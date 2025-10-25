San Damiano Macra: una interessante serata dedicata a “La cura del grande anziano”

Martedì 21 ottobre, presso il salone parrocchiale di San Damiano Macra, si è svolta una serata molto interessante e propositiva organizzata dalla Fondazione Don Grassino e dedicata al tema “La cura del grande anziano”.

L’incontro è stato aperto da Luigi Icardi, consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità, Servizi Sociali e Anziani della Regione Piemonte, che ha sottolineato l’importanza di momenti di confronto come questo, soprattutto nelle realtà territoriali di montagna, dove l’assistenza agli anziani rappresenta una sfida quotidiana.

Dopo i saluti introduttivi del presidente della Fondazione, dottor Patrizio Ghio, e della direttrice amministrativa, signora Laura Peinetti, la parola è passata al dottor Piero Demaria e alla dottoressa Francesca Dutto, che hanno approfondito il tema delle demenze senili e, in particolare, della malattia di Alzheimer, con un approccio scientifico ma anche umano, vicino alle famiglie e agli operatori.

Al termine del suo intervento, il dottor Demaria ha voluto ricordare e ringraziare tutti gli operatori della struttura, sottolineando il loro ruolo prezioso nella cura quotidiana degli ospiti della Fondazione.

Durante il dibattito si è parlato anche di telemedicina e delle difficoltà di connessione nella Valle Maira, dove la carenza di segnale internet rappresenta ancora un ostacolo concreto all’utilizzo dei servizi digitali di base e ai nuovi strumenti di assistenza a distanza.