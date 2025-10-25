Savigliano si prepara ad accogliere il concerto di Mozart

Savigliano si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di grande rilievo: sabato 1° novembre alle 21, presso l’Auditorium Salvagno – Croce Nera - la Corale Polifonica “Il Castello”, il Coro Vox Armonica e il Coro Polifonico di Albisola Superiore proporranno una straordinaria interpretazione del celebre “Requiem in Re minore K626” di Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), nella raffinata versione per pianoforte a quattro mani e cori realizzata da Carl Czerny.

Sotto la direzione dei maestri Massimo Peiretti, Sergio Daniele e Andrea Ravazzano, il concerto vedrà la partecipazione di un prestigioso cast vocale: Martina Malavolti soprano, Sabrina Pecchenino contralto, Filippo Pina Castiglioni tenore e Simone Rebola basso. Al pianoforte, in un dialogo sonoro di rara intensità, si esibiranno Filippo Bulfamante e Giovanni Damiano, interpreti di riconosciuta sensibilità e precisione stilistica.

L’esecuzione offrirà al pubblico la possibilità di scoprire il capolavoro mozartiano in una veste intima e intensa, dove il pianoforte, nelle mani dei due interpreti, sostituisce l’orchestra e lascia emergere con forza il respiro spirituale e drammatico della partitura. Un evento che si preannuncia di alto valore artistico e culturale, capace di unire l’eleganza dell’interpretazione vocale alla potenza espressiva del coro e del pianoforte, nel segno della grande musica sacra di Mozart.

Le prime note sono intorno alle 21, il biglietto costa 15 euro. Maggiori informazioni si possono avere ai numeri 0172711608 – 0172712409 – 3936899470.