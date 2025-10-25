CALCIO SERIE C / Bra in cerca di continuità, domenica c'è la Vis Pesaro

Domani il Bra torna a giocare tra le “mura amiche” dello stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. A far visita ai giallorossi, nella sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie C, sarà la Vis Pesaro. Fischio d’inizio alle 14:30.

Il Bra arriva dal pareggio contro la Pianese (2-2 allo stadio comunale di Piancastagnaio), pari che rappresenta il primo punto ottenuto dai piemontesi in trasferta in questo inizio di stagione. I ragazzi di Nisticò vorranno dunque dare continuità a questo prezioso risultato, sfruttando il fattore campo dello stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, teatro quest’anno già di numerose battaglie (5 i punti ottenuti dai cuneesi sul campo ligure).

In stagione le due formazioni hanno segnato lo stesso numero di gol, con i pesaresi che hanno però raccolto molti più punti. Dunque i giallorossi dovranno sfruttare al meglio tutte le occasioni in attacco e prestare maggior attenzione alla fase difensiva (19 le reti subite finora e seconda peggior difesa del campionato).

La Vis Pesaro arriva da quattro risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta risale al 23 settembre scorso sul campo del Forlì. Da quel giorno per i marchigiani tre pareggi e una vittoria, con quest’ultima arrivata lo scorso week end in trasferta contro il Pontedera (0-2 a favore degli ospiti). I ragazzi di mister Roberto Stellone cercheranno di dare continuità alle ultime prestazioni, provando a bissare il successo di sette giorni fa.

In classifica i braidesi sono al 18° posto con 6 punti all’attivo; i marchigiani sono invece quattordicesimi con 12 punti, a ridosso della zona playoff.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno leggermente favoriti gli ospiti (2.25), con la vittoria dei padroni di casa che è data a quota 2.95.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255) e su NOW.

La partita sarà diretta da Davide Galiffi di Alghero, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Nicosia di Saronno e Federico Mezzalira di Varese, quarto ufficiale Mattia Nigro di Prato e operatore FVS Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 1° novembre, quando i piemontesi faranno visita al Rimini. Fischio d’inizio alle ore 17:30 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini.