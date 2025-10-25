 / Sport

Sport | 25 ottobre 2025, 12:42

"Capitano, guida, amico, grazie di tutto": la Terre del Barolo Pallapugno Alba saluta Paolo Vacchetto

"Con la sua classe, la sua grinta e il suo esempio ha portato la squadra a vivere stagioni indimenticabili, fatte di vittorie, emozioni e rispetto"

Archiviato il campionato 2025 la Pallapugno Alba saluta il suo capitano Paolo Vacchetto che passerà al Gottasecca.

Si chiude un'avventura esaltante, sublimata dallo Scudetto della scorsa stagione.

"Capitano, guida, amico: con la sua classe, la sua grinta e il suo esempio ha portato la squadra a vivere stagioni indimenticabili, fatte di vittorie, emozioni e rispetto. si legge nel post con cui la società albese ha voluto salutare (e ringraziare il suo campione) - Paolo è stato il cuore pulsante del nostro gruppo, il punto di riferimento dentro e fuori dal campo".

Il post della Pallapugno Alba

In questo 2025 si chiude un capitolo importante della nostra storia: dopo tanti anni insieme, Paolo Vacchetto saluta la Terre del Barolo Pallapugno Alba.

Capitano, guida, amico: con la sua classe, la sua grinta e il suo esempio ha portato la squadra a vivere stagioni indimenticabili, fatte di vittorie, emozioni e rispetto.

Paolo è stato il cuore pulsante del nostro gruppo, il punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Da parte della società e di tutti i compagni, un grazie sincero per tutto ciò che ha dato a questi colori e per l’impronta che lascia nella nostra storia.

In bocca al lupo per la tua nuova avventura con il Gottasecca — sarà strano vederti con un’altra maglia, ma sappiamo che continuerai a rappresentare al meglio la grande famiglia della pallapugno.

Grazie di tutto, Paolo. Una volta capitano, per sempre capitano.

