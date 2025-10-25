"Capitano, guida, amico, grazie di tutto": la Terre del Barolo Pallapugno Alba saluta Paolo Vacchetto

Archiviato il campionato 2025 la Pallapugno Alba saluta il suo capitano Paolo Vacchetto che passerà al Gottasecca.

Si chiude un'avventura esaltante, sublimata dallo Scudetto della scorsa stagione.

si legge nel post con cui la società albese ha voluto salutare (e ringraziare il suo campione)

Il post della Pallapugno Alba

In questo 2025 si chiude un capitolo importante della nostra storia: dopo tanti anni insieme, Paolo Vacchetto saluta la Terre del Barolo Pallapugno Alba.

Capitano, guida, amico: con la sua classe, la sua grinta e il suo esempio ha portato la squadra a vivere stagioni indimenticabili, fatte di vittorie, emozioni e rispetto.

Paolo è stato il cuore pulsante del nostro gruppo, il punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Da parte della società e di tutti i compagni, un grazie sincero per tutto ciò che ha dato a questi colori e per l’impronta che lascia nella nostra storia.

In bocca al lupo per la tua nuova avventura con il Gottasecca — sarà strano vederti con un’altra maglia, ma sappiamo che continuerai a rappresentare al meglio la grande famiglia della pallapugno.

Grazie di tutto, Paolo. Una volta capitano, per sempre capitano.