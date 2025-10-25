Trinità: a venerdì alterni i pomeriggi di gioco con la tombola in biblioteca

Uno dei più classici e antichi giochi della tradizione popolare, la tombola, è di moda a Trinità.

Ieri si è tenuta infatti la prima sessione di gioco con ricchi premi in palio nella biblioteca locale Padre Antonio Ferrua di piazza Umberto I.

Prossimo appuntamento, in programma dalle 15 alle 17, venerdì 7 novembre e così avanti, a venerdì alterni, sino alla conclusione dei pomeriggi di gioco. Il costo delle singole cartelle è di 1 euro. A ogni appuntamento sarà offerta una merenda

Per ulteriori informazioni contattare lo 0172/652104 o scrivere una mail a bibliotecatrinita@gmail.com