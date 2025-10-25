VOLLEY A1F. Gatte a caccia del quarto successo, oggi a Cuneo arriva Perugia. Koulisiani: "I nostri tifosi ci danno una spinta incredibile" [VIDEO]

Archiviato il tour de force delle prime quattro giornate, la Honda Cuneo Granda Volley è pronta a tornare tra le mura amiche. Stasera infatti le Gatte di coach Salvagni calcheranno il taraflex del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta per affrontare la Bartoccini-Mc Restauri Perugia nella quinta giornata della Serie A1 Tigotà.

Al momento la squadra allenata da Andrea Giovi si trova all’undicesimo posto in classifica con 4 punti conquistati, frutto del tie break perso con Vallefoglia e della vittoria a punteggio pieno su Monviso. Nell’ultimo turno però le umbre sono state superate per 3-1 da Macerata, regalando così alle marchigiane la prima vittoria in questa stagione.

Per le Gatte invece un avvio di stagione da incorniciare: le cuneesi sono infatti quinte in classifica con 8 punti, ottenuti superando Macerata, Monviso e Scandicci. Tre giornate di successo su quattro dunque per la squadra biancorossa, che ora condivide la posizione nel ranking con Chieri. Un inizio solido che senza dubbio alimenta l’entusiasmo dell’ambiente.

La stagione però è ancora lunga e ogni partita sarà una storia a sé. Proprio come quella di stasera, in cui le Gatte affronteranno le Black Angels di Perugia, che arriveranno determinate a strappare punti preziosi sul taraflex di Cuneo. Le biancorosse potranno però contare sul calore del proprio pubblico, rinfrancato dal bel successo ottenuto con Monviso.

Il primo derby piemontese della stagione è stato infatti al cardiopalma, un match intenso e combattuto che ha infiammato il Pala Bus Company. A Villafranca Piemonte le biancorosse hanno dimostrato grande carattere e alla fine sono riuscite a dare la zampata vincente, aggiudicandosi il match e altri tre punti preziosissimi.

Una partita combattuta in cui tutte le Gatte chiamate in causa da coach Salvagni sono entrate in campo senza paura per dare il proprio contributo. Tra queste c’è Ela Koulisiani, centrale ceca classe 2002 che ha esordito nella massima serie italiana nel match contro Macerata. Nell’ultima giornata è entrata nel terzo set per rilevare Cecconello, mettendo a segno un bel primo tempo.

“Sono molto felice per il risultato ottenuto con Monviso, è stata una grande emozione. Il palazzetto era pienissimo, c’era un sacco di gente, speriamo di vivere altre partite come quella” ha commentato sul derby vinto.

“Stiamo lavorando molto bene in settimana, soprattutto stiamo battendo bene e stiamo facendo un’ottima fase di muro-difesa. Sono molto orgogliosa di quello che stiamo creando”.

E sull’appuntamento di stasera contro Perugia: “Sarà una partita molto importante nel nostro cammino, spero di vedere tanti tifosi perché ci danno un grande aiuto a creare questa bella atmosfera. Loro hanno ottimi attaccanti, dovremo fare un’ottima fase di muro-difesa”.

Due le ex per il match di questa sera, entrambe ora in forza a Cuneo: hanno difeso i colori di Perugia infatti sia Bintu Diop nella stagione 2021/2022 che Princess Atamah nel 2023/2024.

Appuntamento quindi a stasera per la quinta giornata di Serie A1 Tigotà. Fischio di inizio alle 19:30 al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Per chi non potrà essere sugli spalti per sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e VBTV.