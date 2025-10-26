Due nuove società sportive presentate in grande stile in Comune: Fossano Volley e Brassano calcio

Lo sport fossanese, oltre alle già numerose società presenti sulla piazza e alle loro relative attività praticate in Città, si arricchisce di una nuova società sportiva, anzi due.

Si tratta del Fossano Volley, presieduto da Gabriele Calandri e del Brassano calcio, presentati lo scorso 24 ottobre in Sala Rossa del Comune, con lo svelamento delle loro nuove divise all’Amministrazione e agli sponsor.

Il giovane primo rappresentante societario della pallavolo locale ha illustrato quali sono le caratteristiche di una stagione al via per entrambi gli sport.

“Il Fossano Volley è composto da diverse squadre: una maschile, che affronterà il campionato di Prima Divisione Fipav (Federazione italiana pallavolo), un’Open femminile e un’Open mista che giocheranno invece nel campionato Csi. – ha sottolineato Calandri – In società annoveriamo anche una squadra di special, selezione di ragazzi diversamente abili, che si allena una volta a settimana e ancora il mini volley, che sta affrontando delle amichevoli e si unirà alla nostra famiglia. E poi sottolineiamo anche la presenza una sezione del calcio, il Brassano calcio, che disputerà il campionato di calcio a 7 Acsi”.

Elisa Muriale, una delle giocatrici dell’Open femminile, ha infine espresso un breve commento su quella che sarà l’annata 2025-26: “Sono molto emozionata per il campionato che verrà e invito tutti gli sportivi a seguirci su Facebook e Instagram, per sostenere tutta la squadra”.

Il Fossano Volley è l’evoluzione di un precedente percorso nato nel 2022 con l’allora società del Brassano Tiger.

Prima partita di campionato di Prima Divisione maschile per il Volley maschile mercoledì 29 ottobre alle 21 in casa, contro LAB Travel Mercatò Cuneo Volley, alla palestra dei Salesiani di Fossano. La femminile, invece, era reduce dalla prima sfida giocata sempre in casa lo scorso 22 ottobre, sempre nella palestra salesiana fossanese, contro Racconigi.



