Terzo week end di Fiera ad Alba: pubblico tanto, tartufi pochi, ma buoni [FOTO E VIDEO]

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dallo scorso 11 ottobre, sta portando nella capitale delle Langhe turisti e appassionati da tutto il mondo.

L’impatto del sabato mattina con le vie del centro storico albese, giorno in cui si svolge anche il mercato tradizionale, è impressionante: un fiume di gente si muove pian pianino fra bancarelle, verdure di stagione e musici di strada. Accenti di ogni parte d’Italia, più svizzeri, tedeschi e francesi che langhetti.

Nei dintorni del cortile della Maddalena è un via vai di richieste di informazioni.

“Ha la prenotazione? No? La biglietteria è da quella parte, prego”.

“Entrano più stranieri che Italiani” ci conferma un addetto alla sicurezza dell’ingresso di piazza Falcone e l’impressione è proprio quella giusta, confermata da un commerciante all’interno della struttura che profuma di tartufo: “Hanno più soldi degli italiani, spendono volentieri!”.

Chiediamo le quotazioni allo stand dell’Associazione Tartufai Albesi. Sono gentilissimi e disponibili:

“Si va dai 300/350 per le pezzature più piccoline, ai 500 euro all’etto per quelle più grandi. Anche 600 per esemplari di dimensioni particolarmente grandi”.

E la raccolta in Langa, Roero e Monferrato, come va?

“Quest’ultima settimana ha segnato un po’ il passo, la “cerca” ha portato pochi frutti, anche se la qualità è ottima. Il tartufo è così, imprevedibile, non si comprendono ancora appieno le dinamiche di maturazione, ma noi, cerchiamo sempre, non molliamo mai!”.

I giudici di analisi sensoriale a cui ci si può rivolgere per un’ulteriore garanzia sull’acquisto hanno uno stand ben visibile. Sono presenti ogni giorno, alternandosi in un compito per il quale hanno seguito corsi approfonditi:

“Anche stamane abbiamo valutato esemplari molto sani. A noi ovviamente non interessa il prezzo di vendita, ma la qualità dei prodotti e finora la stagione ha mantenuto le promesse”.

Il clima e l’umore tra i commercianti è buono. Pare si venda, la notevole affluenza offre la possibilità di contatti e ottima visibilità del proprio prodotto. Non solo tarfufi, è chiaro. Vini, funghi, nocciole, salumi, mieli, dolciumi e perfino lumache, o chiocciole se si preferisce.

D’altronde la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è una delle nove in Piemonte ad avere nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2025, la qualifica di “Internazionale”. In provincia di Cuneo fa compagnia a Vinum (sempre ad Alba) e a Cheese di Bra. Cinque fiere internazionali si svolgono a Torino, solo un’altra in provincia di Alessandria, la “Trifura d’Or” a Murisiengo. Il tema è sempre quello, tartufi. Provincie come Novara, Vercelli, Asti, Cusio-Ossola, non ne hanno. Qualcosa vorrà pur dire.

E fino all’Immacolata la città di Alba vivrà ancora sei week end di intenso via vai di curiosi e le colline saranno perlustrate e annusate dai “tabui”, soprattutto nell’oscurità tranquilla della notte.

Per i bilanci aspettiamo i numeri finali, la sensazione però è che si vada verso nuovi record: le condizioni ci sono tutte.