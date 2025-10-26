 / Eventi

Eventi | 26 ottobre 2025, 09:34

Terzo week end di Fiera ad Alba: pubblico tanto, tartufi pochi, ma buoni [FOTO E VIDEO]

Quotazioni in rialzo su una media intorno ai 400 euro all’etto. Calo della raccolta, ma soddisfazione per gli operatori impegnati nella kermesse

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dallo scorso 11 ottobre, sta portando nella capitale delle Langhe turisti e appassionati da tutto il mondo.

L’impatto del sabato mattina con le vie del centro storico albese, giorno in cui si svolge anche il mercato tradizionale, è impressionante: un fiume di gente si muove pian pianino fra bancarelle, verdure di stagione e musici di strada. Accenti di ogni parte d’Italia, più svizzeri, tedeschi e francesi che langhetti.

Nei dintorni del cortile della Maddalena è un via vai di richieste di informazioni.

 “Ha la prenotazione? No? La biglietteria è da quella parte, prego”.

 “Entrano più stranieri che Italiani” ci conferma un addetto alla sicurezza dell’ingresso di piazza Falcone e l’impressione è proprio quella giusta, confermata da un commerciante all’interno della struttura che profuma di tartufo: “Hanno più soldi degli italiani, spendono volentieri!”.

Chiediamo le quotazioni allo stand dell’Associazione Tartufai Albesi. Sono gentilissimi e disponibili:

Si va dai 300/350 per le pezzature più piccoline, ai 500 euro all’etto per quelle più grandi. Anche 600 per esemplari di dimensioni particolarmente grandi”.

 E la raccolta in Langa, Roero e Monferrato, come va?

Quest’ultima settimana ha segnato un po’ il passo, la “cerca” ha portato pochi frutti, anche se la qualità è ottima. Il tartufo è così, imprevedibile, non si comprendono ancora appieno le dinamiche di maturazione, ma noi, cerchiamo sempre, non molliamo mai!”.

I giudici di analisi sensoriale a cui ci si può rivolgere per un’ulteriore garanzia sull’acquisto hanno uno stand ben visibile. Sono presenti ogni giorno, alternandosi in un compito per il quale hanno seguito corsi approfonditi:

“Anche stamane abbiamo valutato esemplari molto sani. A noi ovviamente non interessa il prezzo di vendita, ma la qualità dei prodotti e finora la stagione ha mantenuto le promesse”.

Il clima e l’umore tra i commercianti è buono. Pare si venda, la notevole affluenza offre la possibilità di contatti e ottima visibilità del proprio prodotto. Non solo tarfufi, è chiaro. Vini, funghi, nocciole, salumi, mieli, dolciumi e perfino lumache, o chiocciole se si preferisce.

D’altronde la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è una delle nove in Piemonte ad avere nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2025, la qualifica di “Internazionale”. In provincia di Cuneo fa compagnia a Vinum (sempre ad Alba) e a Cheese di Bra. Cinque fiere internazionali si svolgono a Torino, solo un’altra in provincia di Alessandria, la “Trifura d’Or” a Murisiengo. Il tema è sempre quello, tartufi. Provincie come Novara, Vercelli, Asti, Cusio-Ossola, non ne hanno. Qualcosa vorrà pur dire.

E fino all’Immacolata la città di Alba vivrà ancora sei week end di intenso via vai di curiosi e le colline saranno perlustrate e annusate dai “tabui”, soprattutto nell’oscurità tranquilla della notte.

Per i bilanci aspettiamo i numeri finali, la sensazione però è che si vada verso nuovi record: le condizioni ci sono tutte.

Silvano Bertaina

