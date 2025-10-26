Honda Cuneo Granda Volley-Perugia 2-3; Le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI: S.V.
JAELYN KEENE 7: a tratti travolgente. In attacco è quella con la migliore efficienza (52%). Cala nel finale, come d’altronde tutte le sue compagne.
PRINCESS ATAMAH: S.V.
JESSICA RIVERO 6: Sempre preziosa in battuta.
MARGARITA MARTINEZ 6: un intervento difensivo miracoloso nel secondo set da il là alla conquista del set.
NOVA MARRING: S.V.
ERIKA PRITCHARD 6: meno brillante rispetto le ultime uscite. Come quasi tutte le attaccanti biancorosse soffre la solidità difensiva delle avversarie, ma chiude comunque con 14 punti all’attivo. Qualche incertezza di troppo in ricezione e in battuta.
LINDA MAGNANI: S.V.
SAFA ALLAOUI: S.V.
ANNA BARDARO 6,5: la fase di ricezione è affidabile. Apprezzabile anche quella difensiva.
AGNESE CECCONELLO 6,5: Il suo muro mette il sigillo sul secondo set. Quasi la metà dei monster-block cuneesi portano la sua firma.
MASA PUCELJ 6,5: le perugine la cercano in battuta e lei risponde presente. Con 22 punti è la top-scorer del match.
NOEMI SIGNORILE 6,5: cerca di arginare la diga del Perugia con alternative d’attacco non sempre ripagate a dovere. Resta un faro che illumina il gioco delle gatte.
BINTO DIOP 6: serata difficile per l’opposto delle gatte. Le sue schiacciate impattano spesso sul solido muro umbro. E’ costretta ad abbandonare il campo nel finale del tie-break per un colpo fortuito alla testa.
FRANCOIS SALVAGNI 6,5: dopo aver perso il primo set ai vantaggi infonde energia e coraggio alla sua squadra. Il Cuneo prima ribalta il punteggio, ma poi cala nel finale. Nel bilancio complessivo del match il bicchiere appare comunque mezzo pieno.