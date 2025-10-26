Nicola Berti e Gianluca Rossi a Cuneo: festa nerazzurra all’Inter Club

Una sabato speciale per i tifosi interisti di Cuneo che hanno accolto con entusiasmo due ospiti d’eccezione: Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter e simbolo nerazzurro, e Gianluca Rossi, noto giornalista sportivo e voce appassionata delle partite dell’Inter.

I due sono stati protagonisti di un pomeriggio di festa presso l’Inter Club Cuneo, il quarto club interista in Italia per numero di iscritti, a dimostrazione della grande passione che anima il territorio piemontese. Autografi, selfie, racconti e sorrisi hanno riempito la sala del club prima dell’inizio della partita contro il Napoli.

La presenza di Nicolo Berti era stata anticipata dalla Gazzetta dello Sport, che proprio sabato aveva pubblicato una sua intervista in cui dichiarava: “Guarderò la partita in un Inter Club a Cuneo ma vorrei essere lì con Lautaro e gli altri anche solo per vivere l’attesa: sono momenti unici che mi mancano ancora adesso”.

Purtroppo la partita non ha portato buone notizie per i tifosi nerazzurri: l’Inter è stata sconfitta per 3-1 dal Napoli, in una gara che ha lasciato l’amaro in bocca.

La serata è proseguita tra cori, brindisi e tanta voglia di stare insieme. Perché l’Inter, come ha ricordato lo stesso Berti, è molto più di una squadra: è una famiglia, e a Cuneo questa famiglia ha dimostrato di essere viva, calorosa e piena di passione.

Un evento che ha rafforzato il legame tra tifosi e club neroazzurro, e che ha reso ancora più speciale una serata all’insegna dei colori nerazzurri.