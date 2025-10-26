Volley serie D: il Centalle vince in casa per 3 a 0 contro Boves

Sabato 25 ottobre si è giocata la terza giornata del campionato regionale di serie D ed a Centallo è stata ospite la formazione della VIRTUS BOVES.

In un palazzetto sempre altamente frequentato, la gara parte velocissima, con le padrone di casa che giocano un primo set immacolato, terminato in soli 17 minuti, senza concedere nulla alle avversarie, incapaci di intraprendere iniziative di contrasto.

Tutt’altra musica invece nei due set successivi, dove le ospiti sembrano un’altra squadra e mettono in difficoltà Capitan GIORDANO e compagne, che, contrariamente alla scorsa partita, nei momenti decisivi, riescono ad essere lucide ed efficaci, vincendo le frazioni.

In particolare nel corso del terzo set, sotto nel punteggio di 16 a 21, le rosso blu rimontano e riescono a portarsi sul 24 a 23 e, dopo la non concretizzazione del match point, riescono a spuntarla ai vantaggi, chiudendo le ostilità.

Da segnalare la prestazione della centrale Centallese Giulia BOLLA, “top scorer” e autrice di belle giocate in ogni fondamentale.

“Siamo felici per questa vittoria e perché, per lunghi tratti, non abbiamo commesso gli errori della gara di Asti. Dopo aver giocato un primo set ad alto livello, con poca resistenza ospite, sapevamo benissimo che le nostre avversarie potevano fare di più e difatti hanno giocato diversamente, creandoci qualche preoccupazione nel terzo set, vinto solamente ai vantaggi. Passi importanti per diventare sempre più gruppo e squadra, ovviamente da confermare nel futuro.”.

Prossima gara sabato 1 novembre alle ore 17,00 ad Alba contro il CLUB76 L’ALBA.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: BOLLA Giulia, FERRERO Camilla, ROASIO Beatrice (non disponibile); Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Attaccanti: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara:

(25-7, 25-18, 30-28).