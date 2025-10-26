La Honda Cuneo Granda Volley cade al tie break: Perugia passa nel finale

La Honda Cuneo Granda Volley cade in casa contro la Bartoccini MC Restauri Perugia al termine di una partita accesissima al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Le Black Angels si aggiudicano il tie break dopo una lotta pazzesca: per le Gatte un punto in classifica al termine della battaglia.

1° set

Parte meglio Perugia: 5-8. Nella fase centrale del set il distacco resta invariato: guidano le ospiti 13-16. Nel finale le Gatte accorciano, trascinando la sfida ai vantaggi, ma Perugia chiude 25-27.

2° set

Il secondo set inizia in equilibrio: 8-7. Tuttavia Perugia rompe questo equilibrio, prendendosi un altro break: 13-16. Tuttavia la musica cambia nel finale: le Gatte accorciano e trovano il sorpasso, chiudendo il set sul 25-23.

3° set

Il terzo parziale segue lo stesso equilibrio: 7-8. Sono però le Gatte a prendersi il break pesante, allungando 16-13. Nel finale Cuneo non si guarda più indietro, chiudendo il set sul 25-16.

4° set

Il quarto set vede Perugia partire fortissimo: break e 5-8. Nel cuore del parziale le ospiti spingono fortissimo, allungando sul 10-16. Nel finale non c’è storia e le Black Angels chiudono 15-25.

Tie Break

Si va al tie break per decidere la sfida: parte meglio Perugia, salendo 3-5. Le Gatte provano a rientrare, ma Perugia riesce ad allungare, complice un po’ di stanchezza. Infatti le ospiti chiudono set (8-15) e sfida (2-3).

“Abbiamo fatto lottato fino alla fine – ha commentato François Salvagni su VBTV e Dazn – Siamo state sfortunate nei momenti decisivi, ma la partita è stata comunque di ottimo livello e voglio fare i complimenti alle ragazze. Torneremo ad allenarci con il massimo della voglia per preparare al meglio la partita di mercoledì, quando speriamo di ricevere la stessa accoglienza di stasera da parte del nostro pubblico fantastico”.

Honda Cuneo Granda Volley 2-3 Bartoccini MC Restauri Perugia (25-27, 25-23, 25-16, 15-25, 8-15)

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile (2), Diop (16), Pucelj (21), Pritchard (14), Keene (17), Cecconello (8), Bardaro (L)

Entrate: Martinez (1), Magnani, Rivero, Allaoui, Koulisiani (1), Marring, Atamah

Non entrate: /

Spettatori1. 1195

MVP: Beatrice Gardini (Bartoccini MC Restauri Perugia)