SUPERLEGA / Battocchio felice e sorpreso: “Cuneo oltre ogni aspettativa, vittoria da squadra vera” [VIDEO]

Coach Matteo Battocchio è quasi stralunato a fine partita. La sua Cuneo è andata oltre le più rosse aspettative, battendo Cisterna 3-0 ma soprattutto con parziali nettissimi.

Il tecnico piemontese si gode l'attimo e analizza così il match: "I ragazzi sono stati bravissimi. Baranowicz ha giocato una partita straordinaria. Tutti molto attenti, il terzo set forse da rivedere in alcune situazioni ma era molto importante sbloccarci e far vedere a questo pubblico che ci siamo. E, sopratutto, siamo pronti a combattere. Era importante rompere il ghiaccio e mettere fieno in cascina. Siamo a 4 punti, ne mancano ancora tanti per la salvezza, ma era bene incominciare a farli".

LE PAROLE DI MATTEO BATTOCCHIO NELLA NOSTRA VIDEO INTERVISTA: