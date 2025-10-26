 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 26 ottobre 2025, 20:40

SUPERLEGA / Battocchio felice e sorpreso: “Cuneo oltre ogni aspettativa, vittoria da squadra vera” [VIDEO]

Il tecnico biancoblu applaude i suoi dopo il 3-0 su Cisterna: “Baranowicz straordinario, era fondamentale sbloccarci e mostrare al nostro pubblico che siamo pronti a combattere”

Matteo Battocchio con il vicesindaco Luca Serale riceve il premio Anderlni per miglior allenatore della serie A2 2024/2025

Matteo Battocchio con il vicesindaco Luca Serale riceve il premio Anderlni per miglior allenatore della serie A2 2024/2025

Coach Matteo Battocchio è quasi stralunato a fine partita. La sua Cuneo è andata oltre le più rosse aspettative, battendo Cisterna 3-0 ma soprattutto con parziali nettissimi. 

Il tecnico piemontese si gode l'attimo e analizza così il match: "I ragazzi sono stati bravissimi. Baranowicz ha giocato una partita straordinaria. Tutti molto attenti, il terzo set forse da rivedere in alcune situazioni ma  era molto importante sbloccarci e far vedere a questo pubblico che ci siamo. E, sopratutto, siamo pronti a combattere. Era importante rompere il ghiaccio e mettere fieno in cascina. Siamo a 4 punti, ne mancano ancora tanti per la salvezza, ma era bene incominciare  a farli".

LE PAROLE DI MATTEO BATTOCCHIO NELLA NOSTRA VIDEO INTERVISTA: 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium