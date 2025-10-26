 / Volley

Volley | 26 ottobre 2025, 07:00

Volley A1F. Cuneo-Perugia 2-3. Pritchard: "È mancato qualcosa in alcuni fondamentali" [VIDEO]

Le Gatte di coach Salvagni si aggiudicano un punto dallo scontro combattuto con Perugia. Il commento delle schiacciatrici Erika Pritchard e Margarita Martinez

Beatrice Gardini, premiata MVP del match, in azione contro le Gatte (foto di Danilo Ninotto)

Doveva essere una partita combattuta e così è stato: dalla quinta giornata di Serie A1 Tigotà infatti la Honda Cuneo Granda Volley riesce a conquistare solo un punto nel match con la Bartoccini MC Restauri Perugia allenata da Giovi. Una vera e proprio battaglia sportiva durata oltre le due ore, con le Gatte che, avanti 2-1, non sono riuscite a capitalizzare il vantaggio e a conquistare i 3 punti in palio.

Le Black Angels partono subito forte e si aggiudicano il primo set dopo essere state avanti tutto il parziale. Sotto 13-16, le Gatte non mollano e arrivano ai vantaggi, ma non riescono a dare la zampata vincente e le ospiti chiudono 25-27

Le biancorosse però non si scoraggiano e si aggiudicano i due set successi, il primo dopo aver rimontato ancora da 13-16 e chiuso 25-23. Copione opposto in quello seguente, con allungo cuneese sul 16-13 e chiusura sul 25-16

Sotto 2-1, le Black Angels però non mollano e rimettono tutto in discussione: partenza forte nel quarto parziale, con strappo da 5-8 a 10-16. Coach Salvagni prova ad attingere dalla panchina biancorossa, ma le ospiti sono ormai troppo avanti e chiudono 15-25

Sulle ali dell'entusiasmo, Perugia parte forte anche nel tie break, scattando avanti portandosi 4-6 e 6-10, per poi chiudere 8-15, conquistando così set e partita. 

Premiata MVP del match Beatrice Gardini, che ha chiuso con 18 punti, di cui 1 muro. In doppia cifra con lei anche Perinelli (17), Williams (16) e Mazzaro (10). Grande prestazione anche di Markovic che, entrata nel quarto set, ha messo a segno 8 punti col 62% in attacco.

Per le Gatte invece top scorer Masa Pucelj con 21 punti, seguita da Keene (17), Diop (16) e Pritchard (14). 

"Ci è mancato qualcosa in alcuni fondamentali, Perugia ha giocato molto bene. Sono però sicura che torneremo a lavorare in palestra alla grande" ha commentato la schiacciatrice statunitense Erika Pritchard a fine match.

Concorda con lei la schiacciatrice Margarita Martinez: "Oggi ha vinto chi ha fatto meno errori. Abbiamo giocato meno bene delle altre volte e giocare bene è importante. Ora abbiamo 3 giorni per lavorare e tornare a vincere". 

Le Gatte però avranno subito l'occasione di riscattarsi: mercoledì 29 ottobre infatti si disputerà la sesta giornata e le biancorosse affronteranno Il Bisonte Firenze nel turno settimanale. Appuntamento quindi a mercoledì. Fischio di inizio alle 20:30

Irene Rolando

