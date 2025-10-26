Altri sport - 26 ottobre 2025, 16:04

Alba Shuttle Badminton sfiora il podio al trofeo CONI

Il quartetto accompagnato dal coach Ezio Bossati era il più giovane tra i partecipanti

Alba Shuttle si è piazzata al quarto posto nel prestigioso Trofeo Nazionale CONI. 

Con 18 regioni partecipanti , in rappresentanza del Piemonte gli albesi : Ferrero Sveva, Frongia Matilde, Maghinici Thomas e Ronco Pietro hanno disputato delle bellissime partite eliminando, in ordine Basilicata, Veneto e Sicilia prima di arrendersi alla Lombardia (Vincitrice del Torneo) e alla Sardegna. 

Il quartetto accompagnato dal coach Ezio Bossati era il più giovane tra i partecipanti a garanzia di future edizioni con ambizioni da medaglia.

