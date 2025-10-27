"Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa": celebrate a Bra le eccellenze agricole del territorio [FOTO e VIDEO]

Convegni, laboratori, street food e tanto altro ancora. A Bra ha tenuto banco, sabato 25 e domenica 26 ottobre, l'evento "Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa", un vero e proprio festival dedicato alle eccellenze agricole del territorio.

Piazza Carlo Alberto ha ospitato per due giorni il grande mercato di Campagna Amica, offrendo la possibilità di incontrare direttamente gli agricoltori, conoscere le storie dietro i prodotti e acquistare le migliori specialità stagionali.

Il bilancio dell'evento nelle parole del direttore di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo (GUARDA IL VIDEO)