 / Altri sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Altri sport | 27 ottobre 2025, 08:01

HOCKEY / Lorenzoni Bra centra la finale: battuta Torino Universitaria e primo posto nel girone

Le nero-turchesi di coach Koshelenko vincono 2-1 con le reti di Loli Munoz e Lisa Di Blasi, conquistando il pass per le finali dell’8 e 9 novembre a Bra contro Bologna, Lazio e Amsicora

Il Bra centra la finale

Il Bra centra la finale

Nell' ultima gara delle eliminatorie le braidesi hanno affrontato la più  temibile avversaria del girone: Torino Universitaria che le seguiva a due lunghezze. Fino ad ora il percorso delle atlete Lorenzoni era stato netto con tutte vittorie a fronte del pareggio delle torinesi nei confronti della Moncalvese. Sarebbe bastato, dunque, un pareggio per staccare il pass per raggiungere le finali, ma le atlete di coach  Koshelenko, scendendo sul campo di casa, avevano in mente solo i tre punti fidando nei progressi operati durante il cammino. 

Si partiva, dunque, decise con una formazione prudente e attenta, ma anche più  pesante all' attacco con il trio Di Blasi, Vercelli, Kouroska . Il primo quarto vedeva le nero turchesi costruire con ordine ed operare per lo più  nell' area avversaria, ma le buone parate dell' azzurra Silvia Omegna fermavano le occasioni nero-turchesi. Nel secondo quarto sbloccava il risultato Loli Munoz che si guadagnava un rigore e lo trasformava con sicurezza.

Da quel momento però  per la concitata reazione delle avversarie e la mancanza di ordine delle atlete di casa, si assisteva ad un gioco meno pulito ed organizzato. In una delle tante penetrazioni in area grazie ad un buon assist della Kourovska raddoppiava Lisa Di Blasi pronta ad insaccare. Per eccesso di sicurezza e voglia di strafare si permetteva alle torinesi e soprattutto a Catalina Costa, la più  pericolosa delle avversarie di accorciare le distanze ad un minuto dalla fine. 

Soddisfatto comunque il Presidente Calonico per il raggiungimento della finale che sarà  giocata a Bra l' 8 e il 9 Novembre con le altre 3 finaliste l' HC Bologna, la Lazio e l' Amsicora Cagliari.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium