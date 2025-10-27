A Vicoforte le ATL della Provincia a confronto con gli enti del territorio

Giovedì scorso a Vicoforte si è tenuto un interessante e importante momento di confronto sul tema bike e sulle opportunità offerte dal cicloturismo per il nostro territorio. Il direttore dell’ATL Albese Bruno Bertero ha illustrato i contenuti del progetto Bikeland e, in particolare, della Ciclovia Svizzera-Mare, un’infrastruttura strategica che partirà dalla Svizzera, attraverserà interamente il Piemonte, parte della Liguria e arriverà in Francia, diventando una leva concreta di sviluppo per le aree toccate dal tracciato.

È poi intervenuta la direttrice dell’ATL Cuneese Daniela Salvestrin che ha approfondito il tema dell’accoglienza da offrire ai cicloturistici e dell’importanza delle strutture ricettive che devono specializzarsi per ospitare il mondo bike, un segmento in continua crescita a livello nazionale ed internazionale.

L’attenzione a questo flusso turistico, che vede le due ATL lavorare insieme con progetti condivisi, impone di essere pronti a rafforzare l’accoglienza, dotandosi di un’offerta strutturata, coerente e competitiva, capace di valorizzare al meglio il potenziale del nostro territorio nel contesto del cicloturismo.

Rispondendo agli interventi ed alle domande degli operatori commerciali e degli accompagnatori cicloturistici presenti in sala è emersa la necessità di possedere tutti i requisiti richiesti per offrire un’accoglienza adeguata (es. area lavaggio e custodia biciclette e servizi adeguati per i cicloturisti), per gestire le informazioni sugli itinerari possibili creando un sistema a rete che permetta di far conoscere e dare visibilità a quello che offre il nostro territorio.