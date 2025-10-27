Alba piange Giancarlo “Ted” Pascale, uomo di comunità e volontariato

Se ne è andato lasciando un ultimo messaggio carico di dignità e gratitudine, pubblicato sui social poche ore prima che la notizia della sua scomparsa si diffondesse in città. “Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me e mi hanno voluto bene… Il nostro destino è segnato e all’improvviso ci chiama in paradiso. Affettuosi saluti, il vostro amico Ted”, ha scritto su Facebook, rivolgendosi a chi lo ha accompagnato nel lungo cammino del volontariato e dell’impegno civico.

Giancarlo “Ted” Pascale è stato una figura di riferimento per il quartiere Moretta e per numerose realtà associative del territorio. Fondatore e primo presidente del Comitato Moretta Due, ne ha guidato la nascita e l’evoluzione, contribuendo alla definizione di uno statuto poi preso a modello per i quartieri albesi. In città è ricordato anche per il ruolo di presidente dell’Aido di Alba, convinto promotore del valore della donazione di organi, e per il suo impegno nella Croce Rossa e nella Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Particolarmente forte il suo legame con Serenità Via Cavo, associazione attiva dal 1991 che offre servizi di telesoccorso e teleassistenza ad anziani e persone fragili di Langhe e Roero. Un aiuto concreto, reso possibile dal collegamento h24 con il centralino della Croce Rossa, che Pascale ha sostenuto e promosso con convinzione, certo che la sicurezza in casa fosse un diritto per tutti.

Nel suo percorso professionale aveva lavorato in Ferrero e poi fu dirigente storico in Miroglio, dove lavorò per più di 30 anni, costruendo relazioni solide e guadagnando la stima di colleghi e collaboratori. Era inoltre associato ai Maestri del Lavoro di Alba, un titolo che riconosce non solo meriti lavorativi, ma anche il valore sociale del proprio operato.

Il ricordo che arriva dal Comitato Moretta Due, oggi presieduto da Gianfranco Giordano, sottolinea questo tratto essenziale: “Uomo di grande visione sociale, determinato nel favorire l’inclusione con un carattere risoluto. È stato un precursore: ha creduto nel quartiere quando era ancora un’idea e ha continuato a consigliarci anche negli anni più recenti”. Proprio in questi giorni sta tornando a nuova vita l’area pubblica di via Alcide De Gasperi, uno dei progetti da lui fortemente voluti: “Sarebbe bello che l’ingresso riportasse una dedica alla sua memoria”, aggiunge Giordano.

Chi l’ha conosciuto ricorda la sua capacità di unire, di ascoltare, di sostenere senza chiedere nulla in cambio. Nessuna bandiera da sventolare, nessuna appartenenza da rivendicare: solo la convinzione che “le cose giuste siano giuste per tutti.

Le reazioni

Anche il presidente della Croce Rossa Albese Fulvio Borgogno ha voluto lasciare un messaggio: "La Croce Rossa Italiana Comitato di Alba e i gruppi di Albaretto, Monforte, Montà, Monticello e Neive, con i suoi volontari, dipendenti e il Consiglio Direttivo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo "TED" Pascale, già volontario della Croce Rossa negli anni ’90 e fondatore dell’associazione “Serenità via cavo”, servizio di telesoccorso che ha rappresentato un importante punto di riferimento per molte persone del nostro territorio. Il suo impegno, la sua sensibilità e la dedizione verso gli altri rimarranno un esempio vivo per tutti noi. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sincere condoglianze e un affettuoso abbraccio".

"Con Giancarlo – lo ricorda l’avvocato Roberto Ponzio – se ne va un amico, un gentiluomo di altri tempi. Era persona buona, solare, generosa, sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Lo conobbi all’inizio della mia attività professionale, quando lui era addetto alle pubbliche relazioni alla Miroglio. In ambito lavorativo era stimato per le sue spiccate doti umani e le sue grandi competenze".