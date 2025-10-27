 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 14:18

Aree interne valli Grana e Maira, conclusi i 6 interventi per il miglioramento delle infrastrutture turistico-ricreative ed informative

Nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per lo sviluppo delle Comunità rurali sono stati cofinanziati con un contributo FEASR a fondo perduto approvato dalla Regione Piemonte nel 2023

Conclusi i 6 interventi sviluppati nell’ambito delle aree rurali per il miglioramento delle infrastrutture turistico-ricreative ed informative, all'interno della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per lo sviluppo delle Comunità rurali delle Valli Maira e Grana. Gli interventi, cofinanziati con fondi FEASR a fondo perduto, sono stati approvati dalla Regione Piemonte nel 2023 e hanno rappresentato un tassello significativo, con diretto coinvolgimento della popolazione, nell’attuazione dell’intera strategia

L'Operazione 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati, che insieme hanno creato un Gruppo di Cooperazione. Questo ha permesso di collaborare nel raƯorzamento della competitività e sostenibilità delle attività agricole e silvo-pastorali, nonché a migliorare la qualità dei servizi turistici e la gestione delle risorse naturali e forestali.

In particolare, il progetto ha riguardato tre principali ambiti: 

- Agricoltura: con la promozione delle produzioni agroalimentari di qualità, naturalmente "bio", grazie alla valorizzazione dell’elevata qualità ambientale del territorio; 

- Forestale: con interventi per la gestione sostenibile delle risorse forestali, alcune delle quali di proprietà pubblica; 

- Aree rurali: con il potenziamento del patrimonio naturale, paesaggistico e architettonico, mantenendo la forte autenticità che caratterizza la zona.

Nell’ambito delle aree rurali, il progetto ha previsto interventi per il miglioramento delle infrastrutture turistico-ricreative e informative, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali, favorire la fruizione del territorio, oltre a potenziare l’attrattività e la qualità dei servizi offerti nelle aree interne. 

I progetti cofinanziati sono i seguenti:

- Comune di Dronero con “Completamento del recupero dell’edificio destinato ad ufficio turistico Porta di Valle in Dronero” 

- Comune di Pradleves con “Valle Grana per l’outdoor” 

- Comune di Prazzo con 2 interventi: 

   “Ristrutturazione sottotetto posto tappa fabbricato comunale denominato “La Carlina” in Borgata Ussolo di Prazzo” 

   “Investimenti finalizzati al miglioramento delle attività culturali e ricreative” 

- Unione Montana Valle Grana con “La via del latte in Valle Grana” 

- Unione Montana Valle Maira con “Potenziamento dell’offerta escursionistica di media-alta Valle Maira con creazione di itinerari estivi-invernali e implementazione della ricettività”

Gli interventi sono stati cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, con il sostegno della Regione Piemonte e del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per un finanziamento totale di oltre 2 milioni per le Valli Maira e Grana.

Il progetto rientra nell'ambito delle politiche per lo sviluppo rurale e la valorizzazione delle aree interne, sostenuto dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Gli scopi specifici di questa linea agricola: raƯorzare la competitività agricola, la sostenibilità ambientale, potenziare il tessuto produttivo locale, incentivare l’imprenditorialità rurale, migliorando così il benessere delle comunità locali.

c.s.

