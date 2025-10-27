Aree interne valli Grana e Maira, conclusi i 6 interventi per il miglioramento delle infrastrutture turistico-ricreative ed informative

Conclusi i 6 interventi sviluppati nell’ambito delle aree rurali per il miglioramento delle infrastrutture turistico-ricreative ed informative, all'interno della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per lo sviluppo delle Comunità rurali delle Valli Maira e Grana. Gli interventi, cofinanziati con fondi FEASR a fondo perduto, sono stati approvati dalla Regione Piemonte nel 2023 e hanno rappresentato un tassello significativo, con diretto coinvolgimento della popolazione, nell’attuazione dell’intera strategia

L'Operazione 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati, che insieme hanno creato un Gruppo di Cooperazione. Questo ha permesso di collaborare nel raƯorzamento della competitività e sostenibilità delle attività agricole e silvo-pastorali, nonché a migliorare la qualità dei servizi turistici e la gestione delle risorse naturali e forestali.

In particolare, il progetto ha riguardato tre principali ambiti:

- Agricoltura: con la promozione delle produzioni agroalimentari di qualità, naturalmente "bio", grazie alla valorizzazione dell’elevata qualità ambientale del territorio;

- Forestale: con interventi per la gestione sostenibile delle risorse forestali, alcune delle quali di proprietà pubblica;

- Aree rurali: con il potenziamento del patrimonio naturale, paesaggistico e architettonico, mantenendo la forte autenticità che caratterizza la zona.

Nell’ambito delle aree rurali, il progetto ha previsto interventi per il miglioramento delle infrastrutture turistico-ricreative e informative, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali, favorire la fruizione del territorio, oltre a potenziare l’attrattività e la qualità dei servizi offerti nelle aree interne.

I progetti cofinanziati sono i seguenti:



- Comune di Dronero con “Completamento del recupero dell’edificio destinato ad ufficio turistico Porta di Valle in Dronero”

- Comune di Pradleves con “Valle Grana per l’outdoor”

- Comune di Prazzo con 2 interventi:

 “Ristrutturazione sottotetto posto tappa fabbricato comunale denominato “La Carlina” in Borgata Ussolo di Prazzo”

 “Investimenti finalizzati al miglioramento delle attività culturali e ricreative”

- Unione Montana Valle Grana con “La via del latte in Valle Grana”

- Unione Montana Valle Maira con “Potenziamento dell’offerta escursionistica di media-alta Valle Maira con creazione di itinerari estivi-invernali e implementazione della ricettività”



Gli interventi sono stati cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, con il sostegno della Regione Piemonte e del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per un finanziamento totale di oltre 2 milioni per le Valli Maira e Grana.



Il progetto rientra nell'ambito delle politiche per lo sviluppo rurale e la valorizzazione delle aree interne, sostenuto dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Gli scopi specifici di questa linea agricola: raƯorzare la competitività agricola, la sostenibilità ambientale, potenziare il tessuto produttivo locale, incentivare l’imprenditorialità rurale, migliorando così il benessere delle comunità locali.