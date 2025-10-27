Bra celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: l’appuntamento è per sabato 8 novembre.
Il programma prevede, alle 10.45, il ritrovo davanti al Palazzo Comunale, in piazza Caduti per la Libertà, e partenza del corteo verso il monumento ai Caduti di piazza Roma, con accompagnamento musicale della Banda cittadina “Giuseppe Verdi”.
Seguirà, alle 11 in piazza Roma, la commemorazione ufficiale con l’intervento delle Autorità, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma cittadine.
L’evento è organizzato dal Comune di Bra, in collaborazione con il Comitato cittadino per l’affermazione dei valori del 27 gennaio, del 10 febbraio e del 25 aprile.