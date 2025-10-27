Carcere di Cuneo: trovati ieri 52 grammi di hashish, erano nascosti all'esterno della struttura

Nella giornata odierna, durante un’attività di controllo e bonifica esterna all’Istituto Penitenziario di Cuneo, sono stati rinvenuti due involucri contenenti 52 grammi di hashish. La sostanza stupefacente, nascosta all’esterno della struttura, era con ogni probabilità destinata all’introduzione illecita all’interno del carcere tramite lancio dall’esterno.



Il ritrovamento è stato possibile grazie all’attenta vigilanza del personale della Sorveglianza Generale, prontamente coadiuvato dagli agenti di Polizia Penitenziaria oggi in servizio. L’immediata attivazione delle procedure operative ha permesso di evitare l’ennesimo tentativo di introduzione di droga all’interno dell’istituto.



«Oramai le carceri italiane, sono divenute vere e proprie piazze di spaccio, distillerie di alcol tossico e perfino call center abusivi gestiti dalla criminalità – dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’OSAPP –. Tutto questo accade nonostante il costante impegno e l’abnegazione delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, che continuano a garantire legalità e sicurezza nonostante l’emergenza cronica di organico».