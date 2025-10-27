Cuneo, aggiudicata la fornitura degli arredi per la Biblioteca Civica di Palazzo Santa Croce

Si guarda con grande attesa alla primavera 2026, quando saranno conclusi i lavoridi Palazzo Santa Croce a Cuneo, la nuova sede della Biblioteca Civica Comunale.

I lavori hanno superato l'80% di avanzamento. E presto inizierà anche la posa degli arredi.

E' stata pubblicata lo scorso venerdì la determinazione dirigenziale che formalizza l'aggiudicazione, con gara europea telematica, della fornitura, consegna, installazione e posa in opera proprio degli arredi, in una procedura non esente da contrattempi, tra cui un riscorso al TAR.

L’aggiudicazione è stata assegnata al costituendo R.T.I. composto da G.A.M. Gonzagarredi Montessori s.r.l. (capogruppo) e La Tecnica di Preti Giorgio e F.lli s.n.c. (mandante), con sede a Gonzaga (MN). La commissione giudicatrice aveva però inizialmente individuato un altro raggruppamento come migliore offerente, poi escluso per motivi di requisiti, decisione confermata dal TAR Piemonte lo scorso 9 settembre.

L’importo complessivo iniziale previsto per il progetto era di circa 2 milioni di euro, ma l’aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del 30,09%, portando il valore dell’appalto a 952.180,31 euro, di cui 146.819,59 euro destinati ai costi della manodopera e 5.233,09 euro per gli oneri di sicurezza, esclusi dall’applicazione del ribasso.

Il contratto dovrà essere stipulato entro sessanta giorni dall’approvazione della determinazione e il progetto sarà seguito dal responsabile unico del progetto, Dott. Massimiliano Galli, dirigente del Settore Urbanistica, attività produttive, politiche ambientali e mobilità del Comune.

Il finanziamento per la fornitura degli arredi, già prenotato sul bilancio comunale, ammonta a 1.161.659,98 euro totali.