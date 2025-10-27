Envie in festa con la “Castagnata e Mercatino”: tradizione, ricordi e comunità in piazza

Colori d’autunno, profumo di caldarroste e un’atmosfera di autentica convivialità hanno fatto da cornice alla tradizionale “Castagnata e Mercatino”, appuntamento imperdibile dell’ultima domenica di ottobre in piazza Don Angelo Bosio e lungo via Nuova. L’evento, organizzato dal gruppo I Argic, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha ancora una volta saputo unire la forza delle tradizioni contadine all’entusiasmo di un’intera comunità.

Il presidente Davide Miretti, a nome del gruppo, ha voluto esprimere un momento di affetto e memoria: “Abbiamo consegnato alla famiglia Ribotta un ricordo in memoria di Michele (Chelino), che partecipava sempre alla manifestazione con il suo trattore d’epoca, e uno a Manuela Chialvo, in ricordo del papà Eugenio (Genio), tra i principali promotori della castagnata. Ringrazio di cuore la mia squadra per l’impegno, l’Amministrazione comunale per il patrocinio, la scuola primaria e dell’infanzia, i numerosi espositori locali e tutti coloro che hanno collaborato. Questa è la vera anima della nostra festa”.

La giornata ha visto una partecipazione numerosa e vivace: mondaj, frittelle di mele, bancarelle di prodotti locali – dai kiwi al miele, dalle zucche ai formaggi – e l’immancabile esposizione di trattori e mezzi agricoli d’epoca, accanto alle opere realizzate dai bambini della scuola primaria e ai gonfiabili per i più piccoli.

Grande successo anche per lo scultore del legno Adam Kambi, che con le sue dimostrazioni dal vivo ha attirato l’attenzione del pubblico, e per gli artisti dell’intrattenimento: il mago Alby, la truccabimbi Egle e il gruppo La Valada, che ha fatto ballare tutti con la musica e le danze occitane fino a tarda sera.

[Lo scultore del legno Adam Kambi, foto Tevino]

Via Nuova si è trasformata per l’occasione in un vero e proprio salone espositivo all’aperto, grazie al secondo raduno statico di auto, moto, api e microcar organizzato dal gruppo giovani enviesi, che ha aggiunto un tocco di motori e passione alla festa.

La “Castagnata e Mercatino” si conferma così uno degli eventi più sentiti e partecipati del territorio, capace di unire generazioni e di rinnovare, anno dopo anno, quello spirito autentico di comunità che è il cuore pulsante della vita di paese.