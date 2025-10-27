Le sorelle Gasco di Cascina Biasin premiate dall'ONAS a Fossano

Una giornata dedicata alla valorizzazione dei salumi e della filiera quella che si è svolta ieri, domenica 26 ottobre, a Fossano, insignita del titolo di "Città dei Salumi" dall'ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi.

Contestualmente sono stati assegnati riconoscimenti a personalità del territorio cuneese che si sono particolarmente distinte nella valorizzazione della produzione norcina: Salumeria Simondi, Premio alla Carriera 2025 – Categoria Botteghe storiche; Azienda agricola Ballario, Premio alla Carriera 2025 – Categoria Allevatori; Azienda Agricola Cascina Biasin, Premio alla Carriera 2025 – Categoria Trasformatori; Testa Giovanni Battista, Premio alla Carriera 2025 – Categoria Divulgatori; Dario Sarti, Premio Speciale Socio ONAS.

Sono stati investiti del titolo di Maestri Assaggiatori poi 40 soci provenienti da tutto il territorio nazionale.

"Siamo onorati di ricevere il Premio alla Carriera conferito da ONAS – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta per Cascina Biasin un importante traguardo e un motivo di grande orgoglio" - dicono le sorella Silvana e Maria Cristina Gasco -. Essere riconosciuti come “trasformatori” da un ente autorevole come ONAS è un segno di grande stima e un incentivo a proseguire con la stessa passione e dedizione di sempre".

"Dopo i due primi premi ottenuti a Napoli nei mesi scorsi - concludono da Cascina Biasin -, questo nuovo riconoscimento a Fossano conferma la qualità del nostro lavoro e il costante impegno nella valorizzazione delle eccellenze artigianali del territorio. Ricevere un premio che riconosce la passione e la cura con cui operiamo ogni giorno è per noi una grande soddisfazione e uno stimolo a continuare nel solco della tradizione e dell’innovazione".